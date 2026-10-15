Elon Musk señala a Trump como responsable de la limitación del alcance del sistema Starshield en Ucrania

Volodímir Zelensky, advirtió que la ralentización de Starshield, una rama militar de Starlink, costaría vidas al limitar su capacidad para repeler a los invasores rusos. Inicialmente, funcionarios ucranianos y europeos culparon a Musk.

Elon Musk ha indicado que la administración de Donald Trump , y no Space X, fue la causante de la limitación del rendimiento de una versión militar de Starlink en Ucrania, lo que desató el pánico en el país devastado por la guerra.

“Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno estadounidense y están bajo su control”, declaró Musk horas después de que estallara la polémica por la limitación de velocidad.

“Cualquier límite de velocidad o uso lo deciden las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el presidente de los Estados Unidos”.

«Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella», añadió. «El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial».

Ucrania ha dependido en gran medida de su acceso a Starshield para llevar a cabo sus ataques con drones y operaciones logísticas para repeler a los rusos.

Los ucranianos habían notado que la conectividad se veía afectada en los drones que volaban a velocidades de 160 km/h”.

«Eliminar por completo el límite de velocidad de Starshield es ahora fundamental para la defensa de Ucrania», añadió Fedorov. «Gracias, @elonmusk. Esperamos contar con su continuo apoyo».

Según funcionarios ucranianos, el fallo había socavado varias operaciones en curso contra los rusos.

“Es un gran error”, dijo Zelensky en el programa “Piers Morgan Uncensored” el miércoles. “Morirá gente”.

La desaceleración se produjo cuando el presidente Trump y su equipo culparon a Ucrania de causarle dolores de cabeza en las elecciones de mitad de mandato debido a los altos precios del diésel, a través de sus ataques a las refinerías rusas.

Según los ucranianos, el martes Rusia llevó a cabo una serie de ataques contra Ucrania, incluido un ataque con misiles balísticos sin previo aviso por parte de Estados Unidos por segunda noche consecutiva.

En el pasado, Estados Unidos compartió alertas de inteligencia con Ucrania.

“El Pentágono, a través de la Fuerza Espacial, contrata a SpaceX para los servicios de Starshield, lo que otorga al departamento un papel directo en la administración de los acuerdos del gobierno con la compañía”, dijo una fuente ucraniana familiarizada con el asunto sobre la ralentización.

“Pero la existencia de un contrato con el Pentágono no determina si las fuerzas armadas o SpaceX tienen autoridad sobre restricciones operativas específicas, incluido el nuevo límite de velocidad”.