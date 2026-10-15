Elon Musk señala a Trump como responsable de la limitación del alcance del sistema Starshield en Ucrania

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Elon Musk señala a Trump como responsable de la limitación del alcance del sistema Starshield en Ucrania
    Ucrania ha dependido en gran medida de su acceso a Starshield para llevar a cabo sus ataques con drones y operaciones logísticas para repeler a los rusos. AP

Volodímir Zelensky, advirtió que la ralentización de Starshield, una rama militar de Starlink, costaría vidas al limitar su capacidad para repeler a los invasores rusos

Elon Musk ha indicado que la administración de Donald Trump, y no Space X, fue la causante de la limitación del rendimiento de una versión militar de Starlink en Ucrania, lo que desató el pánico en el país devastado por la guerra.

Volodímir Zelensky, advirtió que la ralentización de Starshield, una rama militar de Starlink, costaría vidas al limitar su capacidad para repeler a los invasores rusos. Inicialmente, funcionarios ucranianos y europeos culparon a Musk.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/nidal-malik-hasan-quien-mato-a-13-personas-en-el-tiroteo-de-fort-hood-no-sera-ejecutado-en-directo-segun-trump-PC24159251

“Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno estadounidense y están bajo su control”, declaró Musk horas después de que estallara la polémica por la limitación de velocidad.

“Cualquier límite de velocidad o uso lo deciden las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el presidente de los Estados Unidos”.

«Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella», añadió. «El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial».

Ucrania ha dependido en gran medida de su acceso a Starshield para llevar a cabo sus ataques con drones y operaciones logísticas para repeler a los rusos.

Los ucranianos habían notado que la conectividad se veía afectada en los drones que volaban a velocidades de 160 km/h”.

«Eliminar por completo el límite de velocidad de Starshield es ahora fundamental para la defensa de Ucrania», añadió Fedorov. «Gracias, @elonmusk. Esperamos contar con su continuo apoyo».

Según funcionarios ucranianos, el fallo había socavado varias operaciones en curso contra los rusos.

“Es un gran error”, dijo Zelensky en el programa “Piers Morgan Uncensored” el miércoles. “Morirá gente”.

La desaceleración se produjo cuando el presidente Trump y su equipo culparon a Ucrania de causarle dolores de cabeza en las elecciones de mitad de mandato debido a los altos precios del diésel, a través de sus ataques a las refinerías rusas.

Según los ucranianos, el martes Rusia llevó a cabo una serie de ataques contra Ucrania, incluido un ataque con misiles balísticos sin previo aviso por parte de Estados Unidos por segunda noche consecutiva.

En el pasado, Estados Unidos compartió alertas de inteligencia con Ucrania.

“El Pentágono, a través de la Fuerza Espacial, contrata a SpaceX para los servicios de Starshield, lo que otorga al departamento un papel directo en la administración de los acuerdos del gobierno con la compañía”, dijo una fuente ucraniana familiarizada con el asunto sobre la ralentización.

“Pero la existencia de un contrato con el Pentágono no determina si las fuerzas armadas o SpaceX tienen autoridad sobre restricciones operativas específicas, incluido el nuevo límite de velocidad”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania

Personajes


Donald Trump
Elon Musk

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’