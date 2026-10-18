Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles

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Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Lo más relevante del fin de semana, del 16 al 18 de octubre, bajo la cobertura de VANGUARDIA.

MÉXICO

Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas: Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

Vacunación contra el VPH 2026: ¿Dónde aplican la vacuna gratis en México?: La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, haciendo un llamado a la población a participar en la aplicación de vacunas.

Trabajadores del IMSS volverán a las calles; anuncian marcha nacional para el 21 de octubre: Trabajadores del IMSS anuncian una marcha nacional para el 21 de octubre tras rechazar el aumento salarial de 6.8% y exigir mejores condiciones laborales.

INTERNACIONAL

China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional: La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA.

Tragedia en Guayaquil, Ecuador: Patricio Sánchez, sacerdote, muere tras caerle una cruz en plena misa: El padre Patricio Sánchez falleció en la iglesia Perpetuo Socorro. El trágico momento ocurrió durante una transmisión en vivo y conmociona a Ecuador.

Protestas en Francia provocan fuerte incendio en el Ayuntamiento de Limoges: Ataque al inmueble histórico de Limoges moviliza a bomberos y fuerzas de seguridad ante escalada de protestas en el país.

COAHUILA

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro: Personal docente, administrativo, usuarios del INAPAM y trabajadores de 3 planteles fueron retirados de la zona; el vehículo cargaba 31 mil 500 litros.

Sequía prolongada reduce disponibilidad de agua en Coahuila; analizan bombardeo de nubes: Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, advirtió sobre los efectos de la falta prolongada de lluvias en la disponibilidad de agua.

Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo: Heartland y Brett Young encabezarán el cierre del Rodeo Saltillo 2026, que tendrá rodeo, exhibiciones ganaderas y actividades familiares; los boletos se agotaron el sábado.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Chiefs siguen invictos y Bills ganan un partidazo: resultados de la Semana 6 de la NFL: Kenneth Walker III brilló con dos anotaciones en Kansas City, mientras Josh Allen lideró una emocionante victoria de Buffalo en Las Vegas.

Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila: Han sido varios días de intensa actividad que no se ha detenido a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero con un sombrero, botas y una chamarra aborregada el ambiente empieza a agarrar calor.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera: Pese al clima y las dudas previas al icónico evento, saltillenses disfrutaron de talentosas bandas que se presentaron el 17 de octubre en la Hacienda El Mimbre.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

INAPAM 2026: las tres aerolíneas que ofrecen descuentos a adultos mayores: Las personas mayores de 60 años con credencial INAPAM pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos de Mexicana de Aviación, Aeroméxico y beneficios de membresía en Volaris.

Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda: Las próximas conmemoraciones del Día de Muertos se llevará a cabo el domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad: Una experta de la UNAM explica cómo afecta la salud física y emocional de las mujeres y por qué es una etapa de plenitud.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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“Es como una revolución nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo”, declaró en Campeche.

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Gente mira a un auto calcinado en Place de la Republique el día después de una manifestación contra el creciente coste de la vida, que se suma a las protestas estudiantiles, en París.

Macron promete castigo para quienes ‘buscaron derribar la República’
El Rodeo Saltillo concluirá con doble concierto country, exhibiciones ganaderas, competencias vaqueras y actividades infantiles en la Expo Coahuila.

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A través de sus redes sociales, El Arqui Juve comparte consejos de arquitectura y construcción para ayudar a las familias a prevenir engaños al edificar sus viviendas.

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Contracción en la industria automotriz obedece a reestructuraciones internas de las principales armadoras y a los efectos de los marcos comerciales regionales, lo que afecta a empresas de alto peso.

Exportaciones y reactivación de inversión impulsan la economía en México
La herramienta digital permite consultar costos mínimos, máximos y promedio de productos en distintas tiendas, además de revisar cómo han cambiado sus precios antes de la temporada de ofertas de noviembre.

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Los primeros lugares de las ramas femenil y varonil recibieron trofeos durante la ceremonia de premiación, realizada frente al Frontispicio del Tecnológico.

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