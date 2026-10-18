Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles

MÉXICO

→ Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas: Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

→ Vacunación contra el VPH 2026: ¿Dónde aplican la vacuna gratis en México? : La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, haciendo un llamado a la población a participar en la aplicación de vacunas.

→ Trabajadores del IMSS volverán a las calles; anuncian marcha nacional para el 21 de octubre : Trabajadores del IMSS anuncian una marcha nacional para el 21 de octubre tras rechazar el aumento salarial de 6.8% y exigir mejores condiciones laborales.

INTERNACIONAL

→ China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional : La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA.

→ Tragedia en Guayaquil, Ecuador: Patricio Sánchez, sacerdote, muere tras caerle una cruz en plena misa : El padre Patricio Sánchez falleció en la iglesia Perpetuo Socorro. El trágico momento ocurrió durante una transmisión en vivo y conmociona a Ecuador.

→ Protestas en Francia provocan fuerte incendio en el Ayuntamiento de Limoges : Ataque al inmueble histórico de Limoges moviliza a bomberos y fuerzas de seguridad ante escalada de protestas en el país.

COAHUILA

→ Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro : Personal docente, administrativo, usuarios del INAPAM y trabajadores de 3 planteles fueron retirados de la zona; el vehículo cargaba 31 mil 500 litros.

→ Sequía prolongada reduce disponibilidad de agua en Coahuila; analizan bombardeo de nubes : Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, advirtió sobre los efectos de la falta prolongada de lluvias en la disponibilidad de agua.

→ Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo : Heartland y Brett Young encabezarán el cierre del Rodeo Saltillo 2026, que tendrá rodeo, exhibiciones ganaderas y actividades familiares; los boletos se agotaron el sábado.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Chiefs siguen invictos y Bills ganan un partidazo: resultados de la Semana 6 de la NFL : Kenneth Walker III brilló con dos anotaciones en Kansas City, mientras Josh Allen lideró una emocionante victoria de Buffalo en Las Vegas.

→ Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila : Han sido varios días de intensa actividad que no se ha detenido a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero con un sombrero, botas y una chamarra aborregada el ambiente empieza a agarrar calor.

→ Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera : Pese al clima y las dudas previas al icónico evento, saltillenses disfrutaron de talentosas bandas que se presentaron el 17 de octubre en la Hacienda El Mimbre.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ INAPAM 2026: las tres aerolíneas que ofrecen descuentos a adultos mayores : Las personas mayores de 60 años con credencial INAPAM pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos de Mexicana de Aviación, Aeroméxico y beneficios de membresía en Volaris.

→ Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda : Las próximas conmemoraciones del Día de Muertos se llevará a cabo el domingo 1 y lunes 2 de noviembre.