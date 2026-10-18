Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia

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    Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia

A Pesar del clima el Rodeo Saltillo sigue con su éxito, y con boletos agotados el grupo “Solido” y la “Banda El Recodo” ambientaron la noche con sus más grandes éxitos musicales, poniendo a bailar y cantar a los presentes con canciones como “ Ay mamá por Dios” “Y llegaste tu ”

Con los boletos agotados desde el inicio, la entrada del Rodeo Saltillo en su tercer día se encontraba repleta de gente esperando disfrutar las amenidades y los artistas de la noche, como el Grupo Sólido y la Banda El Recodo.

“Es el día en que puedes disfrutar, tomar a gusto y mañana no hay trabajo, además me gusta la Banda El Recodo, me parece perfecto el grupo, buena elección”, expresó Luis Abraham Lozano Hinojosa, uno de los asistentes, sobre su experiencia en esta jornada.

El primero en salir a poner el ambiente de la noche fue el Grupo Sólido con sus éxitos más emblemáticos como “Una rosa” y “Hasta la cima del cielo” canción que cantó en dos ocasiones por la petición del público, además de los temas “Tal vez” y el cover “A través del vaso”, interpretación que inició el canto de los presentes.

Además anunciaron su nuevo material, aceptaron peticiones del público y mandaron saludos a todas las personas extranjeras que acudieron al evento principalmente de Texas.

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“Me gusta la jineteada de toros, toda la vida en familia nos ha gustado el rodeo, lo practicamos, entonces nos gusta acudir a eventos como estos que lo promuevan”, comentó Prada Lopez, otra de las asistentes a este evento.

La gran sorpresa de la noche fue que la Banda El Recodo salió antes del tiempo estimado saludando a la audiencia con la expresión “¿Cómo está la ciudad más vaquera de México?” lo cual ocasionó que los presentes se acercaran de todos los rincones del Rodeo Saltillo para verlos, recibiéndolos entre aplausos y gritos de alegría.

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Con gran interacción con su público la Banda El Recodo inició con las canciones “El sinaloense” y “No me sé rajar” poniendo a bailar a Saltillo bajo la lluvia, e iluminando el escenario con grandes pantallas, utilizando humo y llamas de fuego.

“Qué chido canta Saltillo [...] A pesar del frío estamos llenos”, comentó la Banda Recodo desde el escenario, celebrando la entrega del público local a uno de sus artistas favoritos.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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