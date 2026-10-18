$!Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia

Con los boletos agotados desde el inicio, la entrada del Rodeo Saltillo en su tercer día se encontraba repleta de gente esperando disfrutar las amenidades y los artistas de la noche, como el Grupo Sólido y la Banda El Recodo. “Es el día en que puedes disfrutar, tomar a gusto y mañana no hay trabajo, además me gusta la Banda El Recodo, me parece perfecto el grupo, buena elección”, expresó Luis Abraham Lozano Hinojosa, uno de los asistentes, sobre su experiencia en esta jornada.

El primero en salir a poner el ambiente de la noche fue el Grupo Sólido con sus éxitos más emblemáticos como “Una rosa” y “Hasta la cima del cielo” canción que cantó en dos ocasiones por la petición del público, además de los temas “Tal vez” y el cover “A través del vaso”, interpretación que inició el canto de los presentes. Además anunciaron su nuevo material, aceptaron peticiones del público y mandaron saludos a todas las personas extranjeras que acudieron al evento principalmente de Texas.

“Me gusta la jineteada de toros, toda la vida en familia nos ha gustado el rodeo, lo practicamos, entonces nos gusta acudir a eventos como estos que lo promuevan”, comentó Prada Lopez, otra de las asistentes a este evento. La gran sorpresa de la noche fue que la Banda El Recodo salió antes del tiempo estimado saludando a la audiencia con la expresión “¿Cómo está la ciudad más vaquera de México?” lo cual ocasionó que los presentes se acercaran de todos los rincones del Rodeo Saltillo para verlos, recibiéndolos entre aplausos y gritos de alegría.

Con gran interacción con su público la Banda El Recodo inició con las canciones “El sinaloense” y “No me sé rajar” poniendo a bailar a Saltillo bajo la lluvia, e iluminando el escenario con grandes pantallas, utilizando humo y llamas de fuego. “Qué chido canta Saltillo [...] A pesar del frío estamos llenos”, comentó la Banda Recodo desde el escenario, celebrando la entrega del público local a uno de sus artistas favoritos.