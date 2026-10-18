Revoca SAT autorización a cinco plataformas de facturación

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    Revoca SAT autorización a cinco plataformas de facturación
    Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control en el SAT auditó la supervisión de los CFDI. Cuartoscuro

Los proveedores son Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital

CDMX- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de cinco proveedores de certificación de facturas electrónicas que realizaban operaciones con empresas identificadas como factureras, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Los proveedores son Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital, cuyas razones sociales son Dot Net Desarrollo de Sistemas; Teledesic Broadband Networks; Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación; EDIFACTMX, y Sistemas de Comercio Digital, respectivamente.

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La dependencia informó que el Órgano Interno de Control en el SAT auditó la supervisión de los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y detectó que siete de estas empresas realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas popularmente como empresas fantasma.

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“Cabe destacar, que los siete Proveedores de Certificación validan aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional”, expuso la SABG.

La dependencia informó que continuará con las acciones de supervisión y los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Poder Judicial Federal para prevenir y sancionar operaciones fiscales simuladas.

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El objetivo, agregó, es combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación de recursos públicos.

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