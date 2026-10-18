Revoca SAT autorización a cinco plataformas de facturación

CDMX- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de cinco proveedores de certificación de facturas electrónicas que realizaban operaciones con empresas identificadas como factureras, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Los proveedores son Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital, cuyas razones sociales son Dot Net Desarrollo de Sistemas; Teledesic Broadband Networks; Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación; EDIFACTMX, y Sistemas de Comercio Digital, respectivamente.

La dependencia informó que el Órgano Interno de Control en el SAT auditó la supervisión de los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y detectó que siete de estas empresas realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas popularmente como empresas fantasma.

VAN POR FORTALECER LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS “Cabe destacar, que los siete Proveedores de Certificación validan aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional”, expuso la SABG. La dependencia informó que continuará con las acciones de supervisión y los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Poder Judicial Federal para prevenir y sancionar operaciones fiscales simuladas.

El objetivo, agregó, es combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación de recursos públicos.