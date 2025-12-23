Embajada y consulados de EU cerrarán durante las fiestas decembrinas

La Embajada de Estados Unidos en México, así como los consulados, también celebrarán Navidad, por lo que tendrá una pausa y no tendrán citas para entrevistas durante algunos días y permanecerán cerrados.

¿CUÁNDO NO TENDRÁN SERVICIO?

Las embajadas y consulados permanecerán cerrados del 24 al 26 de diciembre.

Por orden la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los servicios consulares del país en México tendrán un descanso; es decir, los trabajadores federales no trabajarán en Navidad, y así es, las actividades relacionadas con asuntos estatales estadounidenses se mantendrán en pausa en todo el mundo.

”Con motivo de la celebración de la Navidad, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones el miércoles 24 al viernes 26 de diciembre de 2025”, destacó EU en su comunicado.