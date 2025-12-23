Embajada y consulados de EU cerrarán durante las fiestas decembrinas

/ 23 diciembre 2025
    Embajada y consulados de EU cerrarán durante las fiestas decembrinas
    La Embajada de Estados Unidos en México, así como los consulados, también celebrarán Navidad, por lo que tendrá una pausa y no tendrán citas para entrevistas durante algunos días y permanecerán cerrados. ESPECIAL

¡Ay la visa! Las citas para entrevista de visa fue reagendada y se les informó en correo electrónico la nueva fecha

La Embajada de Estados Unidos en México, así como los consulados, también celebrarán Navidad, por lo que tendrá una pausa y no tendrán citas para entrevistas durante algunos días y permanecerán cerrados.

¿CUÁNDO NO TENDRÁN SERVICIO?

Las embajadas y consulados permanecerán cerrados del 24 al 26 de diciembre.

Por orden la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los servicios consulares del país en México tendrán un descanso; es decir, los trabajadores federales no trabajarán en Navidad, y así es, las actividades relacionadas con asuntos estatales estadounidenses se mantendrán en pausa en todo el mundo.

”Con motivo de la celebración de la Navidad, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones el miércoles 24 al viernes 26 de diciembre de 2025”, destacó EU en su comunicado.

SÍ TENGO MI CITA, ¿QUÉ OCURRE?

En el caso de que los solicitantes tengan una cita programada para estas fechas en la Embajada de EU y sus consulados, ya fueron reprogramados e informados por un correo electrónico, donde informaron sobre el cierre de los complejos consulares, así como la nueva fecha de entrevista.

Pero, ¡ojo!, no es necesario hacer algún paso extra debido a la reagendación, por lo que sólo es necesario respetar la nueva; en caso de no acudir, no se podrá seguir con el trámite.

De lo contrario, sí trabajarán de forma normal los Centros de Atención al Solicitante, donde se hace la toma de datos biométricos y se revisa otra información relacionada con la identidad de los solicitantes.

Las actividades se reanudarán con normalidad en Embajadas y Consulados a partir del lunes 29 de diciembre, por lo que se volverán a realizar entrevistas de visa.

Temas


Navidad
Visa
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

