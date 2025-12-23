Embajada y consulados de EU cerrarán durante las fiestas decembrinas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
¡Ay la visa! Las citas para entrevista de visa fue reagendada y se les informó en correo electrónico la nueva fecha
La Embajada de Estados Unidos en México, así como los consulados, también celebrarán Navidad, por lo que tendrá una pausa y no tendrán citas para entrevistas durante algunos días y permanecerán cerrados.
¿CUÁNDO NO TENDRÁN SERVICIO?
Las embajadas y consulados permanecerán cerrados del 24 al 26 de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: Revisarán las redes sociales y solicitarán información digital de los solicitantes de la VISA
Por orden la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los servicios consulares del país en México tendrán un descanso; es decir, los trabajadores federales no trabajarán en Navidad, y así es, las actividades relacionadas con asuntos estatales estadounidenses se mantendrán en pausa en todo el mundo.
”Con motivo de la celebración de la Navidad, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones el miércoles 24 al viernes 26 de diciembre de 2025”, destacó EU en su comunicado.
SÍ TENGO MI CITA, ¿QUÉ OCURRE?
En el caso de que los solicitantes tengan una cita programada para estas fechas en la Embajada de EU y sus consulados, ya fueron reprogramados e informados por un correo electrónico, donde informaron sobre el cierre de los complejos consulares, así como la nueva fecha de entrevista.
TE PUEDE INTERESAR: EU revisará las redes sociales de estos solicitantes de visa a partir del 15 de diciembre
Pero, ¡ojo!, no es necesario hacer algún paso extra debido a la reagendación, por lo que sólo es necesario respetar la nueva; en caso de no acudir, no se podrá seguir con el trámite.
De lo contrario, sí trabajarán de forma normal los Centros de Atención al Solicitante, donde se hace la toma de datos biométricos y se revisa otra información relacionada con la identidad de los solicitantes.
Las actividades se reanudarán con normalidad en Embajadas y Consulados a partir del lunes 29 de diciembre, por lo que se volverán a realizar entrevistas de visa.