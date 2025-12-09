EU revisará las redes sociales de estos solicitantes de visa a partir del 15 de diciembre

¿Planeas trabajar en Estados Unidos o estudiar en una de sus prestigiosas universidades? El Departamento de Estado de EU anunció que, a partir del 15 de diciembre, ampliará el requisito de revisión de presencia en línea para solicitantes de ciertas visas.

Estas nuevas medidas incluye a quienes soliciten la visa de trabajo H-1B y sus dependientes con visa H-4, además de estudiantes y visitantes de intercambio que ya estaban sujetos a este control.

“A partir del 15 de diciembre, el Departamento ampliará el requisito de revisión de presencia en línea para todos los solicitantes de visas H-1B y sus dependientes, además de los estudiantes y visitantes de intercambio que ya están sujetos a esta revisión. Para facilitar esta verificación, se indica a todos los solicitantes de visas de no inmigrante H-1B y sus dependientes (H-4), F, M y J que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como ‘públicos’”, de acuerdo con el comunicado expedido por el Departamento de Estado.

La dependencia del Gobierno de Estados Unidos informó que con estas nuevas medidas busca reforzar la seguridad nacional y pública; por lo que utilizarán toda la información disponible para evaluación y verificación de visas con el fin de identificar a los solicitantes inadmisibles en Estados Unidos.

Además de incluir aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública: “Cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional. Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, señalan.

Por lo que los perfiles en redes sociales, serán parte del análisis integral que ya incluye antecedentes, entrevistas y verificación documental.

¿CUÁLES SON LAS VISA H-1B Y H-4?

La visa H-1B es un documento para no inmigrante que permite a empleadores en Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, por lo que estas ocupaciones requieren la aplicación teórica y práctica de conocimientos altamente especializados y, como mínimo, un título universitario o equivalente en un campo específico.

Entre los campos laborales más comunes están: ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, medicina, tecnología, arquitectura y derecho. El programa está sujeto a una cantidad máxima anual, han reportado que se trata de 65 mil visas regulares y 20 mil adicionales para personas con grado avanzado.

La visa H-4 está destinada a familiares dependientes, como cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de titulares de visas H, principalmente H-1B. Esta visa permite que los dependientes residan legalmente en Estados Unidos mientras dure la visa principal. Cabe destacar que los titulares de la H-4 no pueden trabajar, salvo que cumplan ciertos requisitos para obtener un permiso de empleo (EAD), pero sí pueden estudiar y viajar libremente dentro y fuera del país.

¿QUÉ DEBO HACER SI ESTOY EN ESTA SITUACIÓN?

Si te encuentras en esta situación, es importante saber que debes configurar las redes sociales como públicas antes de la entrevista consular. Además de declarar en el formulario DS-160 todas las cuentas utilizadas en los últimos cinco años; sin olvidar que deben mantener coherencia entre la información declarada y la que aparece en redes sociales.

Esta nueva disposición marca endurecimiento en los controles migratorios para visas de trabajo especializado y sus dependientes, por lo que si planeas solicitar una visa de este tipo, asegurate de revisar tus perfiles en redes sociales y cumplir con las nuevas disposiciones.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan:

- Pasaporte mexicano vigente:

- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista.

Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa.

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.

Deberás acudir con:

- Pasaporte;

- Confirmación impresa del DS-160;

- Comprobante de pago;

- Confirmación de la cita.

No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA?

Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares.

Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR?

Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos.

Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo.

- Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.