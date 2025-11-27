EN VIVO: Disfruta del Desfile Macy’s Thanksgiving 2025, la antesala de la Navidad

El Macy’s Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias) Parade 2025 vuelve a Nueva York como uno de los eventos más esperados del año. Este jueves 27 de noviembre, miles de personas se congregan a lo largo de la ruta mientras millones más lo siguen por televisión y streaming. Desde hace casi un siglo, este desfile funciona como el arranque no oficial de la Navidad en Estados Unidos. La energía festiva, los colores vibrantes y la atmósfera familiar lo convierten en una tradición profundamente arraigada.

La edición de este año incluye nuevos globos, música en vivo y una transmisión que promete superar la de años anteriores. TE PUEDE INTERESAR: Desfile Macy’s Thanksgiving 2025... cuándo y cómo verlo desde tu casa RECORRIDO, HORARIO Y EXPECTATIVA NACIONAL El desfile comenzó a las 8:30 a.m. (ET) desde la icónica 77th Street junto a Central Park West. A partir de ahí, avanzó hacia Columbus Circle y continuó por la Sexta Avenida hasta llegar a Herald Square, justo frente a la tienda insignia de Macy’s. Miles de familias se instalan desde temprano para asegurar un buen lugar mientras que millones lo ven por NBC y Peacock. La logística es tan grande que Manhattan se convierte en un escenario móvil donde cada carroza, cada clown y cada artista celebra el espíritu navideño. En tiempos de cambios culturales, el desfile sigue siendo un punto de unión para generaciones completas.

GLOBOS, CARROZAS Y EL DESPLIEGUE VISUAL La edición 2025 destaca por sus globos gigantes, considerados el corazón del evento. Personajes como Pikachu · Goku · Mario Bros · Dora la Exploradora · Paw Patrol dominan el cielo, acompañados por más de dos docenas de carrozas temáticas. A esto se suma un ejército de bailarines, clowns y artistas callejeros que llenan de vida cada tramo del recorrido. El despliegue visual y técnico transforma la ciudad en un espectáculo dinámico que niños y adultos disfrutan por igual. Esta mezcla de nostalgia y creatividad es una de las razones por las que el desfile conserva su magia año tras año. MÚSICA, ESTRELLAS INVITADAS Y EL CIERRE CON SANTA CLAUS Este año, el desfile suma presentaciones musicales de Ciara, Gavin DeGraw, Busta Rhymes, Lainey Wilson, Lil Jon y Conan Gray. La actriz y cantante Cynthia Erivo es la encargada de la apertura oficial, dando el tono festivo desde el primer momento. Además, las estrellas de “KPop Demon Hunters” se unen al evento como parte de los segmentos especiales distribuidos por la ruta. Como dicta la tradición, Santa Claus aparece al final del desfile, marcando el inicio formal de la temporada navideña. Entre música, cultura y emoción compartida, el Macy’s Parade continúa siendo un símbolo de unión nacional. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó la Navidad!... Disfruta EN VIVO del Desfile de Macy’s por Thanksgiving Day 2024 (Acción de Gracias) en Nueva York DATOS CURIOSOS · El primer desfile de Macy’s se celebró en 1924. .· Los globos gigantes comenzaron a usarse en 1927. · Más de 3.5 millones de personas asisten cada año a las calles de Manhattan.