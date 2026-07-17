Sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas y frontera de Guatemala; activan monitoreo por riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El movimiento fue percibido en distintos estados del sur y sureste de México, así como en países de Centroamérica, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto alcanzó una magnitud de 7.3 y tuvo su epicentro cerca de la costa de Chiapas, a una profundidad de 15 kilómetros. El evento fue precedido por otro sismo de menor intensidad con epicentro cercano en el océano Pacífico.

SHEINAUM ANUNCIA QUE PROTECCIÓN CIVIL ACTIVÓ PROTOCOLOS EN ESTADOS DEL SUR Tras el movimiento telúrico, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron que hasta el momento no se registraban afectaciones. “Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, señaló la mandataria. Asimismo, indicó que la Secretaría de Marina recomendó evitar acercarse a las playas durante las seis horas posteriores al evento debido al riesgo de tsunami, mientras autoridades federales, estatales y municipales realizan recorridos para evaluar posibles daños estructurales y coordinar acciones preventivas.

REPORTAN MONITOREO EN COSTAS DE CHIAPAS POR POSIBLE TSUNAMI En el municipio de Suchiate, ubicado en la frontera entre México y Guatemala, el alcalde Elmer Vázquez Gallardo informó que se mantienen labores de monitoreo en zonas costeras ante el posible riesgo de tsunami derivado del sismo. La recomendación de las autoridades marítimas es que la población permanezca atenta a los avisos oficiales y siga las indicaciones de Protección Civil. SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL REPORTA RÉPLICAS El Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió diversos reportes preliminares relacionados con la actividad sísmica registrada en la región. A las 8:52 horas informó un sismo preliminar de magnitud 6.8 localizado a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente, a las 9:19 horas, reportó otro movimiento preliminar de magnitud 5.2, localizado a 101 kilómetros al suroeste de Huixtla, también con una profundidad de 10 kilómetros. Más tarde, a las 9:28 horas, el organismo informó sobre un sismo preliminar de magnitud 6.1 localizado a 37 kilómetros al norte de Mapastepec, Chiapas, con una profundidad de 135 kilómetros. Las autoridades señalaron que la actividad sísmica continuó con réplicas en la zona.

SIN AFECTACIONES REPORTADAS EN LOS ESTADOS MONITOREADOS La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, hasta el momento, no se han registrado daños relevantes en las entidades donde fue percibido el sismo. En la Ciudad de México el movimiento no fue percibido por la población y no se reportaron afectaciones. En Ciudad del Carmen, Campeche, el sismo fue percibido de manera ligera. Autoridades realizaron evacuaciones preventivas en edificios altos, sin reportar daños. En Tabasco también fue percibido de forma ligera y no se registraron afectaciones. En Chiapas, el movimiento fue percibido con intensidad moderada en distintas regiones. La Secretaría de Protección Civil estatal activó protocolos de monitoreo y desplegó personal para realizar recorridos de inspección, sin que hasta el momento se hayan detectado daños. En Frontera Hidalgo, Chiapas, las autoridades reportaron que el sismo fue percibido de manera fuerte, por lo que se llevaron a cabo evacuaciones preventivas. Hasta el cierre de los reportes no se habían registrado afectaciones.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA TRAS EL MOVIMIENTO TELÚRICO Los tres órdenes de gobierno continúan con labores de supervisión en zonas urbanas, carreteras, infraestructura estratégica y áreas costeras para descartar daños y atender cualquier eventualidad derivada del sismo y de las réplicas registradas durante la mañana. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil y la Secretaría de Marina.