Estados Unidos actualiza requisitos para residentes permanentes que viajan al extranjero: estos son

TE PUEDE INTERESAR: EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

Según el comunicado más reciente, los residentes permanentes que viajen fuera del país deberán cumplir con diversos lineamientos para evitar complicaciones durante su salida o retorno.

De acuerdo con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS ) y del S ervicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las modificaciones buscan reforzar los controles relacionados con viajes internacionales y prevenir afectaciones al estatus migratorio de este sector de la población.

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva actualización sobre los requisitos migratorios aplicables a los residentes permanentes legales que portan la Green Card.

RESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS QUE SALGAN DEL PAÍS DEBERÁN DE CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS

Las autoridades señalaron que la normativa responde al aumento de viajes internacionales y al incremento de casos en los que la ausencia prolongada ha tenido consecuencias sobre los derechos y procesos de naturalización de algunos residentes.

Por ello, insistieron en la importancia de informarse de manera previa y preparar con anticipación toda documentación requerida.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA SALIR DE ESTADOS UNIDOS SI TIENES GREEN CARD

El USCIS establece que todo residente permanente debe portar una Green Card válida para salir de Estados Unidos. Además, se requiere el pasaporte vigente del país de nacionalidad, ya que este es el único documento reconocido internacionalmente para abordar vuelos y cruzar fronteras. La Green Card confirma el derecho de residencia, pero no sustituye el pasaporte en viajes fuera del país.

Para titulares de asilo o refugio, existe la opción de solicitar un documento de viaje de refugiado, el cual se gestiona ante el USCIS y funciona como alternativa cuando la persona no puede obtener un pasaporte por razones humanitarias o legales.

Las autoridades recordaron que cada país de destino establece sus requisitos propios de entrada, por lo que se debe verificar si se requiere una visa o permiso adicional.

REQUISITOS PARA EL REINGRESO A ESTADOS UNIDOS

Al volver de un viaje internacional, el CBP realiza una verificación integral del residente. Para el reingreso es obligatorio presentar la Green Card vigente y el pasaporte. En algunos casos, los oficiales pueden solicitar documentos adicionales, como una licencia de conducir emitida en Estados Unidos.

Durante la inspección, los oficiales están facultados para preguntar sobre el motivo del viaje, la duración de la estancia en el extranjero y los vínculos personales, familiares o económicos que la persona mantiene en Estados Unidos.

Las guías institucionales precisan que el residente debe demostrar que no abandonó su residencia y que siempre existió la intención de regresar.

OBLIGACIÓN DE PORTAR LA GREEN CARD DENTRO DE TERRITORIO ESTADOUNIDENSE

La ley estadounidense establece que toda persona con residencia permanente y mayor de 18 años debe portar su Green Card válida en todo momento, incluso si no tiene previsto viajar. El USCIS recuerda que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones.

PERMISO DE REINGRESO PARA AUSENCIAS PROLONGADAS

El USCIS detalla tres escenarios principales para residentes que planean ausencias prolongadas fuera de Estados Unidos:

- Para ausencias menores a un año, la Green Card y el pasaporte son suficientes para regresar.

- Para viajes de más de 12 meses, es necesario solicitar un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131 antes de salir del país.

- Si la ausencia supera los dos años, el permiso de reingreso expira y el retorno requiere una visa especial de residente que retorna (SB-1), la cual debe gestionarse en una embajada o consulado estadounidense.

ESTAS PERSONAS PODRÁN MANTENER SU ESTATUS LEGAL DURANTE SU ESTANCIA EN EL EXTRANJERO

De acuerdo con la normativa oficial, el permiso de reingreso debe solicitarse mientras el residente aún se encuentra dentro del país.

El trámite incluye requisitos adicionales, como el pago de tarifas y la entrega de documentos que acrediten el estatus.

Existe una excepción para cónyuges e hijos de miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o empleados civiles del gobierno en misión oficial, quienes mantienen su estatus legal durante la estancia en el extranjero por disposición federal.

IMPACTO DE LAS AUSENCIAS EN LA RESIDENCIA CONTINUA Y LA NATURALIZACIÓN

Las ausencias prolongadas pueden afectar el proceso de naturalización. El USCIS advierte que una ausencia de seis meses o más puede interrumpir la residencia continua, a menos que el residente pueda demostrar su intención de no haber abandonado Estados Unidos.

Para ausencias de un año o más, la continuidad solo puede conservarse mediante la presentación y aprobación previa del Formulario N-470, destinado a casos específicos como trabajadores de organizaciones internacionales, empresas estadounidenses o instituciones religiosas con presencia en otros países.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR PERDER TU ESTATUS MIGRATORIO

El USCIS y el CBP recomiendan a los residentes permanentes: