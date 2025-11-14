EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

Internacional
/ 14 noviembre 2025
    EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
    Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO: AP.

Es parte de una respuesta a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, incluidas la carne de res, el café y las frutas tropicales.

Fue hace dos días que Donald Trump,dijo que anunciaría cambios relacionados con el café y otras importaciones agrícolas hacia Estados Unidos,algo que aseguró podría contribuir a rebajar los costos de estos productos en el país.

Ante esto el día de hoy se informó la reducción de aranceles a ciertos productos, y se informó que la medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los recomendados señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

El mandatario firmó la orden ejecutiva después de anunciar que Estados Unidos había alcanzado acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países.

Cabe destacar que algunos de los productos cubiertos en la nueva orden ejecutiva no se producen en Estados Unidos.

Al momento los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos.

Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, han sido un factor.

Temas


Economía
impuestos

Localizaciones


Estados Unidos

