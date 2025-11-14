EU y Suiza acuerdan una rebaja de aranceles hasta el 15%

WASHINGTON.- Estados Unidos y Suiza han llegado a un acuerdo para rebajar aranceles que incluiría inversiones suizas en el sector manufacturero del país norteamericano.

Este acuerdo marco recorta la tarifa inicial del 39% impuesta por el Gobierno del presidente, Donald Trump, a Suiza en agosto pasado y la sitúa al mismo nivel de la tasa negociada con la Unión Europea.

De acuerdo a un hoja informativa publicada por la Administración, el convenio comercial “brindará a los exportadores estadounidenses un acceso sin precedentes a los mercados suizo y de Liechtenstein e impulsará miles de millones de dólares en inversiones en suelo estadounidense, creando miles de empleos en todo Estados Unidos”.

El pacto asegura la entrada de unos 200 mil millones de dólares desde Suiza y Liechtenstein, de los que al menos 67 mil millones se invertirán en 2026, en sectores como el farmacéutico, la maquinaria, los dispositivos médicos, el aeroespacial, la construcción, la manufactura avanzada, la fundición de oro y la infraestructura energética.

La Casa Blanca mencionó compromisos ya establecidos con compañías como las farmacéuticas Roche y Novartis, la tecnológica ABB y el fabricante suizo de vehículos ferroviarios Stadler, que trasladarán parte de su producción a EU.

Por otro lado, EU podrá exportar a Suiza y Liechtenstein varios de sus productos agropecuarios clave, entre ellos la carne de pollo, bisonte y res, junto a semillas, frutas, químicos y bebidas alcohólicas, bajo aranceles y cuotas preferenciales.