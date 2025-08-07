Estas nacionalidades no tendrán que pagar la fianza de hasta $15,000 dólares por la visa de EU

Aunque no tramitan visa, los viajeros de esos países deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) para ingresar a EU; es mucho más barato que una visa de turista, mientras el visado cuesta 185 dólares (3 mil 443 pesos al tipo de cambio de hoy), por el permiso ESTA hay que pagar sólo 21 dólares (390 pesos).

Según datos del gobierno estadounidense , 14% de los visitantes de Malaui y 11% de los de Zambia excedieron el tiempo autorizado de estancia durante el año fiscal 2023.

Bruce explicó que, a partir del 20 de agosto , los ciudadanos de Malaui y Zambia que soliciten los visados B1 y B2 deberán depositar una fianza de hasta 15 mil dólares, una medida con la que la Administración de Donald Trump busca evitar la “ sobreestancia ” en el país.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informó en una rueda de prensa que Malaui y Zambia serán los dos países incluidos en dicho programa.

El programa estima que cerca de 2 mil solicitantes afrontarán el pago de una fianza promedio de 10 mil dólares (más de 186 mil pesos mexicanos) durante el plan piloto y que, después de demostrar que no permanecen en Estados Unidos , los extranjeros obtendrán el reembolso total de la fianza.

El programa piloto que incluye a dos países fue publicado el lunes en el Registro Federal, aunque entonces no se especificaron las naciones afectadas.

Estos países son evaluados al menos cada dos años para garantizar que sigan cumpliendo con los requisitos del programa.

Los requisitos para ingresar incluyen que el país tenga una tasa de rechazos de visas de no inmigrantes por debajo del 3% durante el año fiscal anterior ; así como que emita documentos de viaje seguros; extienda privilegios de entrada recíprocos a todos los ciudadanos y nacionales estadounidenses sin importar su origen nacional , religión , etnia o género ; y trabaje en estrecha colaboración con las autoridades policiales y antiterroristas de Estados Unidos.

El Departamento de Estado especificó que la fianza no se aplicaría a ciudadanos de países inscritos en el Programa de Exención de Visas, es decir, únicamente 42 países forman parte dé.

Este programa comenzará a aplicarse 15 días después de su publicación oficial, bajo argumento que busca evitar asumir los costos de los visitantes que no cumplen las condiciones temporales de visa.

“Los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer y que sean nacionales de países identificados por el departamento con altas tasas de permanencia ilegal, donde se considere deficiente la información de selección y evaluación, o que ofrezcan ciudadanía por haber realizado una inversión (si el extranjero obtuvo la ciudadanía sin haber tenido que pasar antes por un requisito de residencia), podrán estar sujetos al programa piloto”, señala el aviso.

El programa se implementará por un año, el cual contempla países con altos niveles de permanencia ilegal, los cuales están obligados a pagar fianza de cinco mil, 10 mil hasta 15 mil dólares (de 93 mil 054 a 279 mil 162 pesos) al momento de solicitar la visa americana.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha planteado una propuesta que impacta en los solicitantes de visas de turismo y negocios, se deberá pagar una fianza de hasta 15 mil dólares (279 mil 162 pesos al tipo de cambio de hoy) , como parte de su proceso para el trámite migratorio.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA?

Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólare. La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares

Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO?

Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas.

Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista.

En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago.

¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE?

El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso.

Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR?

Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

NUEVAS FORMA DE PAGO

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

¿CÓMO HACER EL PAGO?

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR?

Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos.

Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo.

- Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.