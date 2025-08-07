Visas de trabajo para Estados Unidos: Estos son los requisitos y precios actuales
Descubre todos los tipos de visas de trabajo, así como todas sus especificaciones en cuanto a requerimientos, precios, procesos y duración
Aunque el presidente Donald Trump, ha intensificado su discurso migratorio y anunciado nuevas restricciones en su segundo mandato, Estados Unidos aún ofrece diversas alternativas legales para que extranjeros trabajen de forma temporal o especializada.
Desde empleos agrícolas hasta cargos ejecutivos, hay múltiples tipos de visas laborales, cada una con diferentes requisitos, duración y costos. A continuación, te explicamos las más comunes y los recientes cambios que aplican en 2025.
VISAS AMERICANAS DE TRABAJO
El 17 de enero de 2025 entraron en vigor nuevas reglas que “modernizan los programas de visas H-1B y H-2B”. Ahora es obligatorio el uso de una versión actualizada del Formulario I-129.
Además, para quienes solicitan una visa H-1B, existe “una mayor flexibilidad... que ahora pueden cambiar de empleador o de estatus migratorio más fácilmente”.
En el caso de la H-2B, se incrementó el cupo anual a 120.000 permisos y se fortalecieron “las protecciones para los trabajadores, incluyendo mecanismos para denunciar abusos laborales”.
* Visa H-1B: para trabajadores altamente calificados
Este visado está dirigido a profesionales en áreas como ingeniería, tecnología, salud o educación. Se divide en tres subtipos:
1. H-1B1: para trabajadores especializados de Chile y Singapur.
2. H-1B2: para especialistas en proyectos del Departamento de Defensa.
3. H-1B3: para modelos de moda con “mérito y capacidad distinguida”.
→ Requisitos: “El solicitante deberá tener la preparación educativa, capacitación o experiencia en la especialidad elegida. Los criterios de elegibilidad varían según el tipo de visa H-1B y se pueden consultar en el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)”.
→ Trámite: El empleador debe presentar el Formulario I-129 ante USCIS. Luego, el solicitante gestionará la visa con el Departamento de Estado en una embajada o consulado. Esta visa puede tener una duración hasta de 3 años, con posibilidad de extenderla a 6 años, y tiene un costo de $190 dólares.
* Visa H-2A y H-2B: para trabajos temporales sin título universitario
Estados Unidos otorga miles de visas H‑2 cada año a trabajadores con o sin experiencia académica. Estas se dividen en:
1. H-2A: para el sector agrícola.
2. H-2B: para empleos no agrícolas.
En 2025, se autorizaron 64.716 visas H‑2B adicionales para empleadores que acrediten “daños irreparables” sin mano de obra suficiente. De ellas, 44.716 son para trabajadores que regresan y 20.000 se asignaron a ciudadanos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.
Desde el 8 de noviembre de 2024, Belice se integró oficialmente a la lista de países elegibles, “según un comunicado conjunto del DHS y el Departamento de Estado”.
→ Requisitos: “Ser ciudadanos de uno de los países elegibles; consulta los detalles aquí: H-2A para trabajadores agrícolas / H-2B para trabajadores no agrícolas”.
→ Trámite: Los interesados deben buscar vacantes en el sitio del Departamento del Trabajo (DOL). “Las personas interesadas pueden ingresar al sitio y buscar por ocupación, industria, nombre del empleador, ubicación, fecha de inicio o tipo de trabajo, ya sea agrícola o no agrícola”. Luego, deben seguir las instrucciones de contacto bajo “Recruitment Information”.
Una vez que se obtiene una oferta laboral y se aprueba el Formulario I-129, se solicita la visa ante una embajada o consulado estadounidense y luego se pide admisión en un puerto de entrada.
Ésta tiene una duración de máximo de 3 años (visa inicial por 1 año, con opción a dos prórrogas de 1 año cada una). Luego se requiere salir de Estados Unidos por 3 meses ininterrumpidos antes de volver a solicitarla.
El costo es de $190 dólares, aunque en 2025 el Congreso aprobó un cargo adicional llamado Visa Integrity Fee. “Aunque aún no ha sido implementada oficialmente, la legislación establece que el monto sería de US$ 250”, lo que podría llevar el total a US$440.
* Visa TN: para ciudadanos de México y Canadá
Derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esta visa permite a mexicanos y canadienses calificados trabajar en EE.UU. por un periodo temporal.
→ Requisitos: “Para tramitar una visa TN es necesario ser ciudadano de México o Canadá, demostrar un nivel profesional en una de las profesiones establecidas por NAFTA, tener una oferta laboral preestablecida por tiempo completo o de medio tiempo por un empleador en EE.UU. y cumplir con los requisitos de educación y experiencia laboral en la profesión”.
→ Trámite: Los mexicanos deben llenar el formulario DS-160, presentar confirmación, pasaporte, recibo de pago, carta laboral y documentación profesional en su entrevista en la embajada o consulado. También tiene una duración máxima de 3 años, sin un límite total mientras se mantenga la relación laboral, y cuesta $185 dólares.
* Visa O-1: para personas con habilidades extraordinarias
La visa O-1 es para individuos con logros excepcionales en ciencias, artes, negocios, deportes o medios, y hay dos subtipos:
1. O-1A: para áreas como ciencia, educación o deportes.
2. O-1B: para artistas o quienes destacan en cine y TV.
→ Requisitos: “USCIS estipula que para calificar para una visa O-1 el beneficiario deberá demostrar contar con habilidades extraordinarias reconocidas a nivel nacional e internacional”.
→ Trámite: Un empleador o agente en EE.UU. debe presentar el Formulario I-129, un contrato y la documentación que acredite la trayectoria del solicitante. Tiene un costo de US$ 190.
La duración de la visa depende del evento u ocupación: “Las nuevas peticiones que involucran nuevos eventos o un evento que se determinará individualmente si es diferente materialmente del evento incluido en la petición inicial, podría ser aprobado por un plazo máximo de 3 años”, indica USCIS.