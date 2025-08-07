Visas de trabajo para Estados Unidos: Estos son los requisitos y precios actuales

Aunque el presidente Donald Trump, ha intensificado su discurso migratorio y anunciado nuevas restricciones en su segundo mandato, Estados Unidos aún ofrece diversas alternativas legales para que extranjeros trabajen de forma temporal o especializada.

Desde empleos agrícolas hasta cargos ejecutivos, hay múltiples tipos de visas laborales, cada una con diferentes requisitos, duración y costos. A continuación, te explicamos las más comunes y los recientes cambios que aplican en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será más caro pedir en Shein y Temu? México aplicará nuevo impuesto a plataformas chinas en agosto

VISAS AMERICANAS DE TRABAJO

El 17 de enero de 2025 entraron en vigor nuevas reglas que “modernizan los programas de visas H-1B y H-2B”. Ahora es obligatorio el uso de una versión actualizada del Formulario I-129.

Además, para quienes solicitan una visa H-1B, existe “una mayor flexibilidad... que ahora pueden cambiar de empleador o de estatus migratorio más fácilmente”.

En el caso de la H-2B, se incrementó el cupo anual a 120.000 permisos y se fortalecieron “las protecciones para los trabajadores, incluyendo mecanismos para denunciar abusos laborales”.

* Visa H-1B: para trabajadores altamente calificados

Este visado está dirigido a profesionales en áreas como ingeniería, tecnología, salud o educación. Se divide en tres subtipos:

1. H-1B1: para trabajadores especializados de Chile y Singapur.

2. H-1B2: para especialistas en proyectos del Departamento de Defensa.

3. H-1B3: para modelos de moda con “mérito y capacidad distinguida”.

→ Requisitos: “El solicitante deberá tener la preparación educativa, capacitación o experiencia en la especialidad elegida. Los criterios de elegibilidad varían según el tipo de visa H-1B y se pueden consultar en el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)”.

→ Trámite: El empleador debe presentar el Formulario I-129 ante USCIS. Luego, el solicitante gestionará la visa con el Departamento de Estado en una embajada o consulado. Esta visa puede tener una duración hasta de 3 años, con posibilidad de extenderla a 6 años, y tiene un costo de $190 dólares.