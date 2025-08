¿Cuándo me darán mi cita para entrevista consular, si inicio mi trámite de visa en agosto 2025?

¿Piensas iniciar tu trámite de visa en el mes de agosto? Con las próximas modificaciones implementadas por Estados Unidos y que pronto entrarán en vigor, muchos son los interesados en tramitar la visa americana.

En caso de tramitar la visa americana por primera vez, deberás pasar por una entrevista con un oficial consular por medio de una cita que puede ser llegar a tener un tiempo de espera de meses a años; en ella verificarán tu información y determinarán si aceptan o no tu solicitud.

No obstante, con miras al Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, mucho más son los solicitantes; por lo que las fechas disponibles para entrevista consular son para la primera mitad del 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Ni rezar lo salva: Niegan Visa a Natanael Cano por mentir ‘religiosamente’ sobre su profesión

LAS PRÓXIMAS CITAS DISPONIBLES

Estas son las fechas aproximadas de cita para el trámite de la visa por primera vez en Consulados de Estados Unidos en México:

- Nogales, Sonora: 6 de noviembre de 2025;

- Matamoros, Tamaulipas: 29 de enero de 2026;

- Hermosillo, Sonora: 6 de febrero de 2026;

- Nuevo Laredo, Tamaulipas: 12 de marzo de 2026;

- Tijuana, Baja California: 25 de marzo de 2026:

- Ciudad Juárez, Chihuahua: 9 de abril de 2026;

- Mérida, Yucatán: 9 de abril de 2026;

- Ciudad de México: 21 de mayo de 2026;

- Guadalajara, Jalisco: 3 de junio de 2026;

- Monterrey, Nuevo León: 10 de julio de 2026.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA?

Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólare. La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares

Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (278 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos detalles sobre el aumento de $250 dólares a la visa: ¿en qué momento se pagará el monto?

¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO?

Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares (tres mil 430 pesos) que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas.

Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista.

En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago.

¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE?

El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso.

Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR?

Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

TE PUEDE INTERESAR: Embajada de EU en México cambia el método de entrega de visas

NUEVAS FORMA DE PAGO

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

¿CÓMO HACER EL PAGO?

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia nuevas formas de pago para tu trámite de visa americana... hasta con transferencias bancarias

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR?

Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos.

Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo.

- Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto costará el trámite de la VISA para viajar a los Estados Unidos?

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.