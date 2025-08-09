Estos son los cambios que tendrá el nuevo modelo de la credencial para votar del INE en 2026

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo modelo de credencial para votar, en el que actualiza los elementos de seguridad y tecnológicos de este instrumento de identificación. El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, señaló que está en proceso la licitación y las nuevas credenciales se producirán hasta junio de 2026. TE PUEDE INTERESAR: INE incrementará medidas de seguridad para la credencial de elector ¿CÓMO SERÁ LA NUEVA CREDENCIAL DE ELECTOR? “Se identificaron diversas alternativas tecnológicas para actualizar los elementos y mecanismos de control y seguridad de la credencial de elector, tales como incluir recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables, reemplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas o infrarrojas, un diseño de seguridad de alta resolución, inclusión de una fotografía digital en el reverso de la credencial y la incorporación de un elemento táctil que facilite la identificación de la credencial para personas con debilidad visual”, explicó. Además, se mantienen los códigos de barra tradicionales, así como los códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido a los datos de la credencial para poder verificar su autenticidad de manera rápida. Señaló que hay sectores que han solicitado añadir otros elementos de información como si la persona titular es o no donante de órganos, identificar o buscar la posibilidad de que incluya datos en tecnología braille, la inclusión de datos de autoadscripción de género o de pertenencia a un grupo o población indígena. “Estas cuestiones todavía están bajo discusión y análisis tanto de las áreas técnicas como de las propias consejerías y no se están considerando todavía en este proyecto de acuerdo que estamos analizando”, aclaró.

LO NUEVO Entre los cambios que tendrá la credencial de elector se encuentra: - Recuadros con microtextos y elementos de seguridad visible; - Uso de tintas cromáticas, reactivas e infrarrojas; - Diseño de seguridad de alta resolución; - Fotografía digital a color visible en el reverso, en lugar de impresa con tinta ultravioleta; - Elementos táctiles que beneficiarán a personas que viven con discapacidad visual. LO QUE SE QUEDA Por otro lado, también hay características que seguirán igual, pese a ser un nuevo modelo: - Elaboración con teslin para garantizar su durabilidad por al menos 10 años, junto a poliéster mylar que cumpla con las características necesarias para su laminado; - Estado; - Municipio; - Localidad; - Sección; - Año de registro; - Número de emisión; - Año de emisión; - Expiración de vigencia; - Zona de lectura mecánica; - Huella digital; - Forma de ciudadano. La consejera Dania Ravel apuntó que esta renovación responde a dos grandes retos: por un lado, mantener altos estándares de seguridad y tecnología y por el otro, garantizar la inclusión y funcionalidad de la credencial, tanto en territorio nacional como para quienes residen en el extranjero. "Sin embargo, aún tenemos una tarea que queda pendiente, que la credencial para votar incluya el nombre de la persona ciudadana que así lo solicite en sistema de lectura y escritura braille", reconoció.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que "la credencial para votar seguirá siendo el documento más seguro y confiable y accesible para ejercer el derecho al voto y hasta el momento para acreditar la identidad de múltiples ámbitos de la vida pública y privada". CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN Y REIMPRESIÓN DE TU CREDENCIAL INE En caso de robo, extravío o deterioro de la credencial, es posible solicitar una reposición. Es importante destacar que estas reposiciones no implican cambios en los datos del ciudadano, sino que simplemente garantizan la emisión de una nueva mica con las mismas características de la anterior. REQUISITOS PARA LA REIMPRESIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS CREDENCIALES Para solicitar una reimpresión o reposición, los ciudadanos deben acudir a un módulo del INE o agendar una cita previamente. Es necesario presentar la siguiente documentación: - Acta de nacimiento original. - Comprobante de domicilio reciente (recibo de pago de impuestos o servicios públicos). - Identificación con fotografía, como pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos escolares, credenciales de derechohabientes o identificaciones laborales.

PASOS PARA RENOVAR TU CREDENCIAL PARA VOTAR Renovar tu credencial es un proceso sencillo, pero requiere preparación. Sigue estos pasos para completar el trámite: Hacer una cita o acudir al módulo: Encuentra el módulo más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo en el sitio oficial del INE. Puedes agendar una cita para agilizar el trámite o acudir directamente para obtener un turno. Preparar los documentos necesarios: Antes de acudir al módulo, asegúrate de llevar: • Acta de nacimiento. • Identificación con fotografía (puede ser tu credencial vencida). • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). Al acudir al módulo: Presenta los documentos en el módulo asignado. El personal del INE validará tu información y tomará una nueva fotografía. Al recoger tu credencial: Una vez lista, deberás acudir al mismo módulo con el comprobante que te dieron al iniciar el trámite. Puedes verificar el estatus de tu credencial antes de recogerla en la página del INE.

¿CÓMO SACAR CITA CON EL INE? Así puedes tramitar tu credencial de elector: • Ubica tu módulo más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo. • Da click en el siguiente enlace para hacer la cita en línea. https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac. Deberás tener a la mano datos como dirección, dos números de teléfono móviles o de casa, correo electrónico, además de seleccionar la fecha y horario que más se acomode a tus necesidades. Acude al módulo en donde realizaste la cita para tramitar tu INE . Para ubicar el más cercano, puedes consultarlo en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.ine.mx/ Antes de acudir al módulo para recogerla, puedes consultar en qué estatus está en el siguiente enlace: https://consulta-tramite.ine.mx/nacional/archivos2/portal/credencial/tramite/ Debes acudir con el comprobante que te dieron después de tramitarla. Sin embargo, el INE informó que puedes acudir por tu credencial sin el recibo de tu trámite, solo necesitas tu huella.