Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México

El 12 de diciembre es una de las fechas más representativas en México debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, considerada por millones de personas como la “Reina de México”. Debido alta movilidad social, cierres viales, peregrinaciones y celebraciones religiosas en distintos puntos del país surge la duda sobre si es día de descanso obligatorio.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 12 de diciembre no es feriado oficial, por lo que la mayor parte de los trabajadores del país deberán laborar con normalidad.

QUÉ TRABAJADORES SÍ DESCANSARÁN EL 12 DE DICIEMBRE EN MÉXICO

A pesar de esto, un sector específico sí tendrá el día inhábil debido a disposiciones propias de su actividad laboral: el sistema bancario.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció en su calendario oficial de días inhábiles para 2025 que las instituciones bancarias suspenderán actividades el viernes 12 de diciembre.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reiteró que esta suspensión no está relacionada con la celebración religiosa, sino con el Día del Empleado Bancario, fecha oficial de descanso para quienes trabajan en el sector financiero.