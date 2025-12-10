Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe en México, miles de trabajadores se preguntan si ese día deberán de descansar o laborar
El 12 de diciembre es una de las fechas más representativas en México debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, considerada por millones de personas como la “Reina de México”. Debido alta movilidad social, cierres viales, peregrinaciones y celebraciones religiosas en distintos puntos del país surge la duda sobre si es día de descanso obligatorio.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 12 de diciembre no es feriado oficial, por lo que la mayor parte de los trabajadores del país deberán laborar con normalidad.
TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Dónde se encuentra la imagen original?
QUÉ TRABAJADORES SÍ DESCANSARÁN EL 12 DE DICIEMBRE EN MÉXICO
A pesar de esto, un sector específico sí tendrá el día inhábil debido a disposiciones propias de su actividad laboral: el sistema bancario.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció en su calendario oficial de días inhábiles para 2025 que las instituciones bancarias suspenderán actividades el viernes 12 de diciembre.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reiteró que esta suspensión no está relacionada con la celebración religiosa, sino con el Día del Empleado Bancario, fecha oficial de descanso para quienes trabajan en el sector financiero.
Según la CNBV, las sucursales cerrarán durante ese viernes y permanecerán sin atención al público durante el fin de semana, como ocurre de forma habitual, para reanudar actividades el lunes 15 de diciembre.
CÓMO PODRÁS HACER MOVIMIENTOS BANCARIOS EL 12 DE DICIEMBRE
Aunque las sucursales no abrirán, los bancos recordaron que los usuarios podrán continuar realizando operaciones mediante servicios digitales y cajeros automáticos. Entre los movimientos que podrán llevarse a cabo se encuentran:
- Consultas de saldo.
- Revisión de movimientos bancarios.
- Depósitos y retiros en cajeros automáticos.
- Transferencias electrónicas.
- Pago de servicios a través de aplicaciones móviles.
Las instituciones financieras señalaron que la banca en línea y la banca móvil funcionarán de manera regular.
TE PUEDE INTERESAR: Estas personas deben de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo en invierno: Secretaría de Salud
SECTOR BANCARIO SERÁ EL ÚNICO QUE NO LABORARÁ EL 12 DE DICIEMBRE
La Ley Federal del Trabajo enumera una serie de días de descanso obligatorio; sin embargo, el 12 de diciembre no forma parte de ese listado, por lo que centros laborales, comercios, escuelas y oficinas seguirán sus actividades habituales, salvo en casos donde existan acuerdos internos o políticas laborales que indiquen lo contrario.
Organismos empresariales y dependencias públicas recordaron que cualquier modificación a la jornada laboral del 12 de diciembre debe acordarse directamente entre patrones y trabajadores.
En zonas de alta afluencia religiosa y turística se espera un incremento en ventas, así como ajustes operativos en transporte público, servicios de emergencia y comercio ambulante. No obstante, al no ser un feriado general, los servicios operarán con normalidad, salvo aquellos que decidan reducir horarios a causa de la movilidad o afluencia registrada ese día.