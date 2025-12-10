Estas personas deben de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo en invierno: Secretaría de Salud

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, anunció el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, cuyo propósito es proteger a la población de infecciones respiratorias agudas y reducir complicaciones derivadas de influenza, COVID-19 y neumococo durante los meses de bajas temperaturas.

La jornada nacional comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026, periodo en el que las autoridades de salud pondrán a disposición de la ciudadanía esquemas de vacunación completos y sin costo en todas las unidades del sector público. De acuerdo con la dependencia federal, los biológicos empleados en esta campaña “son seguros, eficaces y cuentan con aprobación sanitaria”.

¿QUIÉNES DEBEN DE VACUNARSE LA TEMPORADA INVERNAL 2025?

La estrategia tiene como ejes principales la prevención, la cobertura universal y la protección de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entre la población prioritaria se encuentran:

- Niñas y niños menores de cinco años

- Personas adultas mayores de 60 años y más

- Personas con enfermedades de riesgo

- Mujeres embarazadas (con excepción del biológico contra neumococo)

- Personal de salud, por su exposición permanente

Las autoridades recordaron que el refuerzo de inmunización en estos sectores es “fundamental para disminuir hospitalizaciones y riesgo de enfermedad grave”.

VACUNACIÓN QUE DEBES DE RECIBIR DE ACUERDO CON EL SECTOR POBLACIONAL AL QUE PERTENECES

El sector salud detalló el tipo de inmunización que debe recibir cada población objetivo, teniendo en cuenta criterios clínicos y epidemiológicos.

Niñas y niños menores de 5 años:

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19 (en caso de padecer alguna enfermedad de riesgo)

Mujeres embarazadas:

° Influenza

° COVID-19

Personas adultas mayores (60 años o más):

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19

Personas con enfermedades de riesgo:

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19

La Secretaría de Salud señaló que las dosis disponibles cumplen con los lineamientos internacionales de vacunación estacional y están diseñadas para proteger frente a variantes predominantes.

DIVERSAS INSTITUCIONES PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL 2025

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas.

El proceso cuenta además con la asistencia técnica del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

Las instituciones señalaron que el objetivo es garantizar coordinación interinstitucional para asegurar abasto, logística, transporte, almacenamiento y aplicación de los biológicos en todo el país

GOBIERNO INVITA A LA POBLACIÓN A CUMPLIR CON SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN

El Gobierno federal exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para completar o actualizar su esquema de vacunación. También informó que las unidades médicas públicas continuarán aplicando dosis de manera permanente durante todo el periodo establecido.

Las autoridades insistieron en que la vacunación es una de las medidas más efectivas para reducir riesgos en temporadas invernales y reiteraron que todas las vacunas de la campaña son gratuitas, seguras y salvan vidas.