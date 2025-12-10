Estas personas deben de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo en invierno: Secretaría de Salud

Información
/ 10 diciembre 2025
    Estas personas deben de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo en invierno: Secretaría de Salud
    La Secretaría de Salud comenzó la vacunación invernal 2025-2026 con biológicos gratuitos para proteger a la población de influenza, COVID-19 y neumococo. FORO: ARCHIVO

La Secretaría de Salud puso en marcha la jornada de vacunación invernal para proteger a la población vulnerable de infecciones respiratorias

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, anunció el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, cuyo propósito es proteger a la población de infecciones respiratorias agudas y reducir complicaciones derivadas de influenza, COVID-19 y neumococo durante los meses de bajas temperaturas.

La jornada nacional comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026, periodo en el que las autoridades de salud pondrán a disposición de la ciudadanía esquemas de vacunación completos y sin costo en todas las unidades del sector público. De acuerdo con la dependencia federal, los biológicos empleados en esta campaña “son seguros, eficaces y cuentan con aprobación sanitaria”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Super Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

¿QUIÉNES DEBEN DE VACUNARSE LA TEMPORADA INVERNAL 2025?

La estrategia tiene como ejes principales la prevención, la cobertura universal y la protección de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entre la población prioritaria se encuentran:

- Niñas y niños menores de cinco años

- Personas adultas mayores de 60 años y más

- Personas con enfermedades de riesgo

- Mujeres embarazadas (con excepción del biológico contra neumococo)

- Personal de salud, por su exposición permanente

Las autoridades recordaron que el refuerzo de inmunización en estos sectores es “fundamental para disminuir hospitalizaciones y riesgo de enfermedad grave”.

VACUNACIÓN QUE DEBES DE RECIBIR DE ACUERDO CON EL SECTOR POBLACIONAL AL QUE PERTENECES

El sector salud detalló el tipo de inmunización que debe recibir cada población objetivo, teniendo en cuenta criterios clínicos y epidemiológicos.

Niñas y niños menores de 5 años:

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19 (en caso de padecer alguna enfermedad de riesgo)

Mujeres embarazadas:

° Influenza

° COVID-19

Personas adultas mayores (60 años o más):

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19

Personas con enfermedades de riesgo:

° Influenza

° Neumococo

° COVID-19

La Secretaría de Salud señaló que las dosis disponibles cumplen con los lineamientos internacionales de vacunación estacional y están diseñadas para proteger frente a variantes predominantes.

DIVERSAS INSTITUCIONES PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL 2025

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas.

El proceso cuenta además con la asistencia técnica del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

Las instituciones señalaron que el objetivo es garantizar coordinación interinstitucional para asegurar abasto, logística, transporte, almacenamiento y aplicación de los biológicos en todo el país

GOBIERNO INVITA A LA POBLACIÓN A CUMPLIR CON SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN

El Gobierno federal exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para completar o actualizar su esquema de vacunación. También informó que las unidades médicas públicas continuarán aplicando dosis de manera permanente durante todo el periodo establecido.

Las autoridades insistieron en que la vacunación es una de las medidas más efectivas para reducir riesgos en temporadas invernales y reiteraron que todas las vacunas de la campaña son gratuitas, seguras y salvan vidas.

Temas


vacunas
Invierno
Salud

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre