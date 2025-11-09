Evento Norte traerá lluvias a estos estados mientras Frente Frío 13 se mantendrá al norte de México

Para este 9 de noviembre, se tiene previsto que el Frente Frío número 13 se desplace sobre el norte, noreste y oriente de México, afectando a varios estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dicho fenómeno tendrá interacción con un canal de baja presión proveniente del sureste del territorio, derivando el lluvias puntuales intensas.

TE PUEDE INTERESAR: Vórtice polar se aproxima a México... estos estados tendrán frío extremo el fin de semana

Mientras que la masa de aire ártico asociada al frente, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocarán un descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, haciendo que zonas específicas presenten un ambiente de muy frío a gélido con heladas al amanecer.

CONAGUA PRONOSTICA LLUVIAS EN COAHUILA

En el transcurso del día, se mantendrá un ambiente templado a cálido con el cielo nublado a nublado con chubascos en tanto en Coahuila como Nuevo León.

Para el caso específico de la entidad coahuilense, habrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Mientras que habrá viento del este y noreste de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 km/h.