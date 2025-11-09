Evento Norte traerá lluvias a estos estados mientras Frente Frío 13 se mantendrá al norte de México
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas de 0 a 5 grados Centígrados para el estado de Coahuila, donde también se prevén lluvias
Para este 9 de noviembre, se tiene previsto que el Frente Frío número 13 se desplace sobre el norte, noreste y oriente de México, afectando a varios estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Dicho fenómeno tendrá interacción con un canal de baja presión proveniente del sureste del territorio, derivando el lluvias puntuales intensas.
TE PUEDE INTERESAR: Vórtice polar se aproxima a México... estos estados tendrán frío extremo el fin de semana
Mientras que la masa de aire ártico asociada al frente, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocarán un descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, haciendo que zonas específicas presenten un ambiente de muy frío a gélido con heladas al amanecer.
CONAGUA PRONOSTICA LLUVIAS EN COAHUILA
En el transcurso del día, se mantendrá un ambiente templado a cálido con el cielo nublado a nublado con chubascos en tanto en Coahuila como Nuevo León.
Para el caso específico de la entidad coahuilense, habrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.
Mientras que habrá viento del este y noreste de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 km/h.
LLUVIAS AZOTARÁN A ESTOS ESTADOS DE MÉXICO
En diversas zonas se pronostican lluvias que van desde chubascos hasta muy fuertes:
1. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Estado de México.
2. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Querétaro (región Sierra Gorda) y Guerrero.
3. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Sur y Mante), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur).
4. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte) y Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).
5. Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).
La Conagua advierte que las lluvias fuertes a puntuales intensas, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
ESTAS SON LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS QUE SE ESPERAN PARA EL 9 DE NOVIEMBRE
Pese al Frente Frío, se espera temperaturas que pueden ascender hasta 40 grados Celsius, mientras que las mínimas llegarían hasta los -10°C.
1. Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo de Tehuantepec).
2. Temperaturas máximas de 30 a 35°C: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí (sur y este), Zacatecas (sur), Colima, Querétaro, (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
3. Temperaturas mínimas de -10 a -5°C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
4. Temperaturas mínimas de -5 a 0°C: zonas altas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
5. Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: zonas altas de Sonora, Coahuila (norte), Nuevo León (suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.
ASÍ SERÁ EL VIENTO Y OLEAJE
* Vientos:
1. Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, durante la madrugada del lunes: costas de Tabasco y Campeche.
2. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.
3. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: golfo de California, Durango, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
* Oleaje:
1. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec.
2. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
Se alertó que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
TE PUEDE INTERESAR: Aire ártico y vaguada polar entrarán al norte de México durante la madrugada de domingo
¿DÓNDE MONITOREAR LOS AVISOS Y ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON EL CLIMA?
El SMN de la Conagua se mantiene en constante comunicación con usuarios a través de su plataforma o a través de sus redes sociales, como X: @conagua_clima.
VANGUARDIA también recomienda prestar atención a los avisos de Protección Civil regionales o locales, quienes alertarán en caso de la grave evolución de algún fenómeno climático.