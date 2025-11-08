Aire ártico y vaguada polar entrarán al norte de México durante la madrugada de domingo

México
/ 8 noviembre 2025
    Aire ártico y vaguada polar entrarán al norte de México durante la madrugada de domingo
    El reporte del Servicio Meteorológico Nacional refleja los diferentes fenómenos y cambios de temperatura que se presenciarán en México. | FOTO: SMN.

Una masa de aire ártico y una vaguada polar provocarán una caída brusca de temperaturas en el norte de México. Prepárese para fuertes vientos y posibles torbellinos en Coahuila

El norte y sureste de México presentarán un descenso de temperatura, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. El impulso de una masa de aire ártico, combinado con una vaguada polar y corrientes de chorro polar, provocará los cambios de temperatura durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

La vigilancia sobre el nuevo frente frío número 13 se mantiene, esperando su llegada durante la madrugada del domingo 9 de noviembre. Además, se esperan chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN COAHUILA?
La masa de aire frío y las corrientes combinadas generarán condiciones de viento y bajas temperaturas para el domingo.

La población debe tomar precauciones, especialmente en las zonas serranas:
Vientos Intensos: Se esperan rachas de viento de 60 a 70 km/h con alto potencial de formación de torbellinos.
Temperaturas Mínimas: En las zonas serranas de Coahuila, se pronostican temperaturas mínimas de 0° a 5° C.
Riesgos Actuales: El cambio contrasta con el clima previo, ya que el viernes 7 de noviembre, Monclova, Coahuila, fue uno de los municipios que registró la mayor temperatura del país con 38°.

CLIMA SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
En la mayor parte del país se presentarán cambios de temperatura debido a la presencia de una vaguada polar en el lado oeste del país, entrando por Baja California y corriendo una corriente en chorro subtropical que atravesará desde esa zona hacia el Golfo de México.

En la península de Yucatán y sus alrededores se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las rachas de viento más intensas se sentirán al norte del país, específicamente en la frontera con Estados Unidos, de Chihuahua y Coahuila.

La presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se mantendrá en el sur de Tamaulipas y la mayor parte del territorio de Veracruz.

Durante el sábado, continuarán las temperaturas cálidas en la mayor parte de Coahuila. El viernes 7 de noviembre, Monclova, Coahuila, fue el municipio (junto con Choix en Sinaloa) que registró la mayor temperatura en todo México con 38 grados centígrados.

¿CÓMO MONITOREAR EL FENÓMENO?
Se recomienda a la población de Coahuila y Chihuahua mantenerse alerta a los avisos de Protección Civil ante el riesgo de vientos fuertes. El SMN continuará la vigilancia sobre la evolución del Frente Frío 13.

