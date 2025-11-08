$!Aire ártico y vaguada polar entrarán al norte de México durante la madrugada de domingo

El norte y sureste de México presentarán un descenso de temperatura, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. El impulso de una masa de aire ártico, combinado con una vaguada polar y corrientes de chorro polar, provocará los cambios de temperatura durante la noche del sábado y madrugada del domingo. La vigilancia sobre el nuevo frente frío número 13 se mantiene, esperando su llegada durante la madrugada del domingo 9 de noviembre. Además, se esperan chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Frente frío provocará fuerte descenso de temperatura este fin de semana en Coahuila

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN COAHUILA?

La masa de aire frío y las corrientes combinadas generarán condiciones de viento y bajas temperaturas para el domingo. La población debe tomar precauciones, especialmente en las zonas serranas:

Vientos Intensos: Se esperan rachas de viento de 60 a 70 km/h con alto potencial de formación de torbellinos.

Temperaturas Mínimas: En las zonas serranas de Coahuila, se pronostican temperaturas mínimas de 0° a 5° C.

Riesgos Actuales: El cambio contrasta con el clima previo, ya que el viernes 7 de noviembre, Monclova, Coahuila, fue uno de los municipios que registró la mayor temperatura del país con 38°.