Evita multas en el Mundial 2026: Cómo tramitar el Pase Turístico obligatorio para visitar Nuevo León

La fiesta del Mundial 2026 ya se respira en el norte del país, y Monterrey se posiciona como uno de los epicentros más importantes para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros. Ante este histórico flujo de visitantes, el Gobierno del Estado ha implementado medidas estratégicas para garantizar una movilidad ordenada y segura. Entre estas normativas destaca el Pase Turístico Vehicular, un documento indispensable para todos aquellos que planeen ingresar a la región en un automóvil con placas foráneas. De acuerdo con las declaraciones de Carlos Comsille Villarreal, director del Instituto de Control Vehicular (ICV), este permiso obligatorio no busca limitar el acceso, sino modernizar y digitalizar el padrón de vehículos extranjeros y de otras entidades federativas. Con este esquema, las autoridades correspondientes aseguran la certeza administrativa y el orden vial, permitiendo que tu única preocupación durante la estancia sea disfrutar de los partidos.

¿Cuáles son los requisitos indispensables para tramitarlo? Una de las grandes ventajas de este control administrativo es su simplicidad. Para realizar la solicitud digital de manera exitosa, el Instituto de Control Vehicular confirmó que únicamente debes contar con cuatro documentos básicos vigentes a la mano: - Tarjeta de circulación del automóvil que ingresará al estado. - Licencia de conducir vigente del conductor designado. - Póliza de seguro automotriz activa con cobertura de responsabilidad civil. - Datos de un contacto de emergencia (nombre y número telefónico). Nota importante: Este trámite se encuentra estrictamente vinculado tanto a las placas de circulación del coche como a la licencia de quien maneja. Por esta razón, el Pase Turístico final es completamente personal e intransferible.

Paso a paso: Cómo obtener el permiso por internet Para agilizar los tiempos y evitar filas o intermediarios, el proceso es completamente en línea, intuitivo y sin costo alguno. Para generar tu documento antes de emprender el viaje a tierras regiomontanas, solo debes seguir esta guía detallada: 1. Accede al sitio web oficial del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León. 2. Lee detenidamente y acepta el aviso de privacidad del portal para habilitar el formulario de inscripción. 3. Completa minuciosamente el registro digital introduciendo la información técnica del vehículo y los datos del operador. 4. Selecciona las fechas precisas en las que tu automóvil ingresará y abandonará el territorio del estado. Genera el Pase Turístico en formato digital, imprímelo y colócalo en una zona visible del parabrisas durante todos tus traslados por la entidad.

Vigencia y recomendaciones de planeación El Pase Turístico está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada aficionado y viajero. Las autoridades confirmaron que el permiso otorga la facultad de circular de manera legal por un lapso que va desde 1 hasta 30 días por año, los cuales se pueden distribuir según las solicitudes particulares de los usuarios. Para evitar imprevistos legales y asegurar una experiencia inmejorable en la zona metropolitana de Monterrey, se aconseja tramitar el documento con algunos días de anticipación al inicio del viaje. De este modo, garantizarás que las fechas autorizadas cubran a la perfección los días del torneo y los eventos turísticos a los que asistirás.

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