Mundial 2026: cinco lugares imperdibles para visitar en la CDMX

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo traerá emoción futbolística a la Ciudad de México, también será una oportunidad única para conocer algunos de los sitios más emblemáticos de la capital. Con el Estadio Azteca, conocido durante la competencia como Estadio Banorte, como sede de cinco partidos, la CDMX se prepara para recibir a turistas nacionales e internacionales que buscarán combinar el deporte con experiencias culturales y gastronómicas. Si planeas visitar la capital mexicana durante el Mundial, estas cinco actividades pueden convertir tu viaje en una experiencia inolvidable.

1. Recorrer el Centro Histórico y el Zócalo El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los lugares más representativos del país. Caminar por sus calles permite descubrir edificios coloniales, plazas y monumentos que forman parte de la historia nacional. El Zócalo capitalino es el punto ideal para comenzar el recorrido. Ahí se encuentran sitios emblemáticos como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, además de museos, restaurantes y espacios culturales que reflejan la esencia de la ciudad. Durante el Mundial 2026, esta zona también podría convertirse en uno de los puntos con mayor ambiente turístico y futbolero. 2. Disfrutar del Bosque de Chapultepec El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios urbanos más grandes e importantes de América Latina. Sus áreas verdes, lagos y centros culturales lo convierten en una excelente opción para relajarse entre partido y partido. En este lugar se encuentran varios museos y atractivos turísticos, además de espacios ideales para caminar, andar en bicicleta o disfrutar de actividades al aire libre. Para muchos visitantes, Chapultepec representa un respiro dentro del ritmo acelerado de la capital.

3. Visitar el Museo Nacional de Antropología Uno de los sitios culturales más importantes de México es el Museo Nacional de Antropología. Este recinto alberga piezas históricas de las culturas originarias del país, incluyendo esculturas, códices y objetos arqueológicos de gran valor. El museo ofrece una experiencia completa para quienes desean conocer más sobre la historia prehispánica y la diversidad cultural de México. Es una parada obligatoria para turistas que buscan entender el legado histórico del país durante su visita al Mundial. 4. Pasear por Coyoacán y probar su gastronomía Coyoacán conserva un ambiente tradicional que contrasta con la modernidad de otras zonas de la capital. Sus calles empedradas, plazas y mercados lo convierten en uno de los barrios favoritos tanto para turistas como para habitantes locales. Además de recorrer sus cafeterías y restaurantes, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía típica mexicana y conocer espacios culturales relacionados con figuras como Frida Kahlo. El ambiente bohemio y artístico de Coyoacán lo vuelve perfecto para pasar una tarde tranquila durante la Copa del Mundo. 5. Explorar la colonia Roma y sus propuestas artísticas La colonia Roma se ha consolidado como uno de los puntos más atractivos para quienes buscan experiencias contemporáneas en la Ciudad de México. En sus calles se mezclan galerías, cafeterías, restaurantes y propuestas culturales innovadoras. La zona destaca por su arquitectura, vida nocturna y oferta gastronómica, además de ser un punto clave para descubrir nuevas tendencias artísticas y creativas.

La CDMX vivirá una fiesta mundialista La Ciudad de México albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Además, el Estadio Azteca recibirá partidos de fase de grupos y encuentros de eliminación directa. Con una combinación de historia, cultura, entretenimiento y pasión futbolística, la capital mexicana promete convertirse en uno de los destinos más atractivos para disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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