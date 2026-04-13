Falla la aplicación de BBVA en todo México

El 13 de abril se reportó que la aplicación del banco BBVA ha presentado fallas. La caída de la aplicación ha sido viralizada por los usuarios de las redes sociales, haciendo del suceso un trending en plataformas como Facebook y X.

Los usuarios compartieron en redes sociales que, al intentar ingresar a sus cuentas de la aplicación de BBVA, la app les marcaba ‘error’, impidiéndoles realizar movimientos de manera digital.

Medios han destacado que el principal problema yace en que los usuarios no logran ingresar porque el sistema no identifica sus rostros o huellas digitales. También se colaboró en que el error no se limita a los seguros biométricos de la app, sino también en el ingreso de las contraseñas.

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La viralización del trend ocurrió desde las 13 horas. Hasta el momento, no se ha reportado que el error haya sido resuelto o que los usuarios ya hayan podido ingresar a sus respectivas cuentas.

Según informes de Downdetector, la cual ha monitoreado el funcionamiento de las denuncias y de la caída de la aplicación, detalla que el 68% del fallo se produce en la aplicación para celular. Mientras que las denuncias de la banca móvil y de la banca en línea son del 13% y del 11%, respectivamente.

El mismo reporte de Downdetector desarrolla que los principales puntos, con mayor enfoque de denuncias por el fallo de la plataforma, son: Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Chihuahua y Querétaro.