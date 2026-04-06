BBVA alerta que meta fiscal para 2027 será difícil sin reforma; prevé presiones por pensiones y gasto

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 abril 2026
    BBVA alerta que meta fiscal para 2027 será difícil sin reforma; prevé presiones por pensiones y gasto
    El banco advirtió que, si el crecimiento es menor, el gobierno se vería obligado a recortes adicionales. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Fiscalización

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


BBVA

El banco advierte que los supuestos oficiales podrían ser optimistas y que, sin cambios de fondo, el margen para cumplir metas se estrecha

CDMX.- BBVA advirtió que la consolidación fiscal en México enfrenta un escenario más complejo hacia 2027, en un entorno de bajo crecimiento, ingresos limitados y presiones estructurales de gasto, al analizar los Precriterios Generales de Política Económica para el próximo año.

El banco consideró positivo el esfuerzo realizado en 2025, pero señaló que mantener esa trayectoria será difícil sin una reforma fiscal de fondo. “Seguimos insistiendo en que será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo”, indicó, al referir presiones por la ampliación de programas sociales y el pago de pensiones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/las-carreteras-afectadas-por-paro-nacional-de-transportistas-y-agricultores-DB19813880

En el mismo análisis, BBVA apuntó que, tras el apoyo que recibió Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2025, se observa la intención de pasar a un esquema de normalización y reducción de transferencias en 2026-2027, en congruencia con la consolidación fiscal planeada.

De acuerdo con el reporte, aunque el gobierno federal mantiene una postura fiscal responsable y prudente, el margen de maniobra se ha reducido de manera significativa. Señaló que el espacio fiscal disponible, una vez cubiertos compromisos como pensiones, participaciones y servicio de deuda, es cada vez menor, lo que limita la capacidad de ajuste sin impactar rubros relevantes del gasto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/trailer-vuelca-en-la-concordia-el-mismo-punto-de-la-explosion-de-una-pipa-cierran-zaragoza-FB19815653

BBVA indicó que los Precriterios plantean reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 3.5% del PIB en 2027, desde un estimado de 4.1% en 2026, pero consideró que alcanzar esa meta será complicado, en especial si el crecimiento económico resulta menor al previsto por la Secretaría de Hacienda.

El documento agregó que uno de los principales riesgos proviene de supuestos macroeconómicos optimistas. Refirió que el gobierno proyecta un crecimiento de 2.4% del PIB en 2027, por encima del consenso de analistas, lo que podría llevar a una sobreestimación de ingresos tributarios y, con ello, presiones para cumplir los objetivos fiscales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/queman-autos-y-lanzan-explosivos-frente-a-fiscalia-exigen-castigo-a-aureoles-por-represion-en-nahuatzen-GB19815751

El banco advirtió que, si el crecimiento es menor, el gobierno se vería obligado a recortes adicionales al gasto programable para alcanzar el superávit primario planteado, en un contexto de espacio fiscal limitado. Sumó a ello la expectativa de menores ingresos petroleros, que podrían caer en términos reales en 2027.

BBVA destacó que la estrategia oficial busca elevar la recaudación sin modificar el marco tributario, mediante combate a la evasión, mayor fiscalización y uso de herramientas tecnológicas. Si bien consideró adecuadas esas medidas, señaló que son insuficientes para enfrentar los retos estructurales de las finanzas públicas, por lo que reiteró la necesidad de una reforma que amplíe la base tributaria y reduzca la informalidad.

El reporte añadió que supuestos de inflación y tasas de interés podrían resultar optimistas, ya que un entorno de tasas más altas implicaría mayores costos financieros para el gobierno. También apuntó factores internos como la debilidad de la inversión y la incertidumbre sobre el Estado de derecho, que continuarían afectando el crecimiento y la generación de ingresos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fiscalización

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


BBVA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Más de 400 comuneros llegaron a la Fiscalía de Michoacán para exigir justicia por la represión de 2017 en Arantepacua y señalaron a Aureoles y a Bernardo Corona.

Queman autos y lanzan explosivos frente a Fiscalía: exigen castigo a Aureoles por represión en Nahuatzen
Samuel García se reunió con la princesa Hisako de Takamado en Tokio para promover inversiones y cooperación entre Japón y Nuevo León.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia
The Economist publicó un artículo analizando la economía mexicana, argumentando que aunque la presidenta dice que va bien pero, en lo privado el Gobierno de México “están más preocupados”.

The Economist: economía mexicana está ‘rota’; Hacienda afirma que ‘ignora resiliencia y fortalezas’
Fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa
La ministra Loretta Ortiz Ahlf durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso el proyecto que le da la facultad a la UIF de bloquear cuentas.

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial
El control iraní del estrecho ha provocado un alza vertiginosa de los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial.

Irán rechaza propuesta más reciente de alto el fuego cuando se acerca fecha límite de Trump
Aseguró que los iraníes quieren que EU siga bombardeando, “incluso si eso los pone en peligro, porque sus vidas corren un riesgo mucho mayor”.

Trump afirma que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’; mañana concluye plazo
El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko y es posible observarlo desde la Tierra.

Nombran cráter de la Luna en honor a la esposa fallecida del comandante de Artemis II