Fonacot: ¿Cuándo puedes solicitar un ‘Apoyo a Damnificado’ tras un desastre natural?

Debido a esta situación, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ( FONACOT ) tiene un apoyo que pueden solicitar los trabajadores formales que habitan en zonas declaradas en emergencia o desastre natural.

Ante las devastaciones que han sufrido Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, donde cientos de personas han perdido sus casas, surge la duda sobre cuándo se puede solicitar un apoyo para damnificados. Aquí tienes toda la información.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO DE APOYO A DAMNIFICADOS?

El Crédito de Apoyo a Damnificados es un instrumento financiero diseñado para ayudar a las personas a recuperar su patrimonio y cubrir gastos urgentes derivados de estos eventos.

El Crédito de Apoyo a Damnificados es un beneficio que ofrece el FONACOT a las y los trabajadores que resultan afectados por fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, frentes fríos, inundaciones, granizadas severas, erupciones volcánicas, heladas, sequías o deslaves.

APOYO A DAMNIFICADOS SE BRINDA A ZONAS DE EMERGENCIA DECLARADAS

Este apoyo tiene el propósito de reponer bienes esenciales o cubrir gastos médicos y funerarios en las zonas donde se haya emitido una declaratoria oficial de emergencia o desastre natural , publicada por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El crédito se deposita directamente en la cuenta bancaria del trabajador y se otorga con tasas de interés preferenciales, sin comisión por apertura y con un periodo de gracia de 120 días antes de realizar el primer pago.

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR EL CRÉDITO DE APOYO A DAMNIFICADOS?

Las personas beneficiadas pueden utilizar el crédito para reponer enseres domésticos y materiales básicos que hayan perdido durante el desastre, tales como:

- Muebles, colchones, camas y ropa.

- Electrodomésticos y artículos de línea blanca (refrigeradores, estufas, lavadoras, televisores).

- Materiales de construcción para la reparación o reconstrucción de viviendas.

- Gastos médicos o funerarios derivados de la emergencia.

El FONACOT subraya que el crédito se entrega en efectivo para permitir que los beneficiarios decidan libremente cómo emplear los recursos en función de sus necesidades más urgentes.