Fonacot: ¿Cuándo puedes solicitar un ‘Apoyo a Damnificado’ tras un desastre natural?

/ 14 octubre 2025
    Fonacot: ¿Cuándo puedes solicitar un ‘Apoyo a Damnificado’ tras un desastre natural?
    Las fuertes lluvias e inundaciones registradas en los estados de **Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro** han dejado severas afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos. FOTO: JESSAMYN NAZARIO MENDO | CUARTOSCURO

El Fonacot ofrece el Crédito de Apoyo a Damnificados para trabajadores formales afectados por desastres naturales en zonas con declaratoria de emergencia

Ante las devastaciones que han sufrido Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, donde cientos de personas han perdido sus casas, surge la duda sobre cuándo se puede solicitar un apoyo para damnificados. Aquí tienes toda la información.

Debido a esta situación, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) tiene un apoyo que pueden solicitar los trabajadores formales que habitan en zonas declaradas en emergencia o desastre natural.

$!POZA RICA, VERACRUZ, 12 OCTUBRE 2025.- La población inició con los trabajos de limpieza de sus casas que están llenas de lodo, esto tras las inundaciones del pasado viernes, cuando el río Cazones se desbordo por las intensas lluvias. Sus muebles están totalmente inservibles, e intentan recuperar lo poco que no esta arruinado. Coches, animales muertos, y montañas de muebles arruinados son parte de la paisaje en las calles.
POZA RICA, VERACRUZ, 12 OCTUBRE 2025.- La población inició con los trabajos de limpieza de sus casas que están llenas de lodo, esto tras las inundaciones del pasado viernes, cuando el río Cazones se desbordo por las intensas lluvias. Sus muebles están totalmente inservibles, e intentan recuperar lo poco que no esta arruinado. Coches, animales muertos, y montañas de muebles arruinados son parte de la paisaje en las calles. FOTO: JESSAMYN NAZARIO MENDO | CUARTOSCURO.COM

¿QUÉ ES EL CRÉDITO DE APOYO A DAMNIFICADOS?

El Crédito de Apoyo a Damnificados es un instrumento financiero diseñado para ayudar a las personas a recuperar su patrimonio y cubrir gastos urgentes derivados de estos eventos.

El Crédito de Apoyo a Damnificados es un beneficio que ofrece el FONACOT a las y los trabajadores que resultan afectados por fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, frentes fríos, inundaciones, granizadas severas, erupciones volcánicas, heladas, sequías o deslaves.

APOYO A DAMNIFICADOS SE BRINDA A ZONAS DE EMERGENCIA DECLARADAS

Este apoyo tiene el propósito de reponer bienes esenciales o cubrir gastos médicos y funerarios en las zonas donde se haya emitido una declaratoria oficial de emergencia o desastre natural, publicada por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El crédito se deposita directamente en la cuenta bancaria del trabajador y se otorga con tasas de interés preferenciales, sin comisión por apertura y con un periodo de gracia de 120 días antes de realizar el primer pago.

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR EL CRÉDITO DE APOYO A DAMNIFICADOS?

Las personas beneficiadas pueden utilizar el crédito para reponer enseres domésticos y materiales básicos que hayan perdido durante el desastre, tales como:

- Muebles, colchones, camas y ropa.

- Electrodomésticos y artículos de línea blanca (refrigeradores, estufas, lavadoras, televisores).

- Materiales de construcción para la reparación o reconstrucción de viviendas.

- Gastos médicos o funerarios derivados de la emergencia.

El FONACOT subraya que el crédito se entrega en efectivo para permitir que los beneficiarios decidan libremente cómo emplear los recursos en función de sus necesidades más urgentes.

$!POZA RICA, VERACRUZ, 13 OCTUBRE 2025.- Continúa la limpieza de establecimientos y casas por parte de ciudadanos y autoridades para limpiar las toneladas de lodo que fue arrastrado por la fuerza del agua tras el desbordamiento del río Cazones el pasado viernes. Al paso de los días los habitantes intentan regresar a su cotidianidad, pero decenas de comercios y establecimientos aún están afectados. Toneladas de basura se acumulan en las calles de los muebles y enseres que quedaros inservibles. El gobierno federal anunció por la mañana que inició el censo de los damnificados para iniciar con la distribución de ayuda.
POZA RICA, VERACRUZ, 13 OCTUBRE 2025.- Continúa la limpieza de establecimientos y casas por parte de ciudadanos y autoridades para limpiar las toneladas de lodo que fue arrastrado por la fuerza del agua tras el desbordamiento del río Cazones el pasado viernes. Al paso de los días los habitantes intentan regresar a su cotidianidad, pero decenas de comercios y establecimientos aún están afectados. Toneladas de basura se acumulan en las calles de los muebles y enseres que quedaros inservibles. El gobierno federal anunció por la mañana que inició el censo de los damnificados para iniciar con la distribución de ayuda. FOTO: JESSAMYN NAZARIO MENDO | cuartoscuro

CONDICIONES Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA ‘APOYO A DAMNIFICADOS’

De acuerdo con la información oficial del Instituto, las características principales del Crédito de Apoyo a Damnificados son las siguientes:

- Tasas de interés preferenciales con plazos de 12, 18 y 24 meses.

- Sin comisión por apertura.

- Periodo de gracia de 120 días para realizar el primer pago.

- Depósito directo en cuenta bancaria del trabajador.

- Pago vía nómina, lo que facilita el cumplimiento del crédito.

- Seguro de crédito que protege en caso de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total y permanente igual o mayor al 75 %.

Además, el crédito cuenta con condiciones especiales de pago para no afectar la economía de las familias durante la etapa de recuperación posterior al desastre.

¿CUÁNTO DURA EL APOYO A DAMNIFICADOS DE FONACOT?

En caso de Declaratoria de Emergencia, el programa estará disponible a partir de la publicación del boletín en el sitio oficial de la Segob y se mantendrá vigente hasta que se publique el aviso de término en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de Declaratoria de Desastre Natural, el crédito estará vigente durante tres meses y quince días hábiles después de su publicación oficial.

El FONACOT destacó que su prioridad es respaldar a las y los trabajadores formales que enfrentan pérdidas derivadas de fenómenos naturales.

Temas


apoyos sociales
Desastres Naturales
inundaciones

Localizaciones


Hidalgo
Puebla
Querétaro

Organizaciones


FONACOT

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

