Tormentas, vientos fuertes y granizo afectarán gran parte de México debido a frente frío 7 y onda tropical 37

/ 14 octubre 2025
    Tormentas, vientos fuertes y granizo afectarán gran parte de México debido a frente frío 7 y onda tropical 37
    El SMN alertó por lluvias intensas en Chiapas y muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco debido a varios sistemas atmosféricos FOTO: CUARTOSCURO

El SMN pronostica lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura en gran parte del país por la combinación sistemas atmosféricos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este martes persistirán condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos la corriente en chorro subtropical, vaguadas en altura, canales de baja presión, una vaguada monzónica y la onda tropical número 37.

De acuerdo con el reporte más reciente, estos fenómenos provocarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, además de precipitaciones muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían reducir la visibilidad y generar deslizamientos de tierra, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y montañosas.

NUEVO FRENTE FRÍO 7, CANALES DE BAJA PRESIÓN Y CIRCULACIÓN CICLÓNICA PROVOCARÁN LLUVIAS

El SMN explicó que canales de baja presión ubicados sobre el occidente del Golfo de México, el sureste del país y la Península de Yucatán, al interactuar con una circulación ciclónica en niveles altos y una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur, serán los principales generadores de lluvias intensas en el sur y sureste del territorio.

Asimismo, un nuevo frente frío (número 7) se aproximará al noroeste del país y, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará fuertes rachas de viento, descenso de temperaturas y lluvias dispersas en esa región, principalmente en Baja California y Sonora.

En tanto, otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias muy fuertes en Puebla y fuertes en estados del centro y occidente.

Por su parte, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la nubosidad y las lluvias en el occidente. Hacia la noche, este sistema dejará de afectar el territorio nacional.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA ESTE 14 DE OCTUBRE

- Lluvias intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS

El organismo recomendó a la población extremar precauciones, ya que las lluvias más intensas podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de daños en caminos rurales y urbanos.

En cuanto a las temperaturas, el SMN pronosticó valores máximos de entre 35 y 40 °C en zonas del noreste de Chihuahua, así como en Sinaloa, Guerrero (noroeste) y Oaxaca.

Por su parte, temperaturas de 30 a 35 °C se registrarán en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Chiapas, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas altas de Baja California y el Estado de México, y de 0 a 5 °C en sierras de Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con posibles heladas matutinas en regiones montañosas.

Los sistemas atmosféricos también generarán vientos de 60 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California y el Istmo de Tehuantepec, además de rachas de 45 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE

En cuanto al oleaje, se prevé altura de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la Península de Baja California y en las costas del Pacífico Sur, desde Jalisco hasta Chiapas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

Los habitantes de Saltillo, Coahuila, iniciaron el martes con un clima notablemente fresco. El termómetro marcó una temperatura de 14∘C en las primeras horas de la mañana, acompañado de una elevada humedad que alcanza el 95%.

Las condiciones actuales se presentan con cielo parcialmente nublado y una ligera brisa de 1 mph proveniente del oeste. La probabilidad de precipitación inmediata se mantiene en 0%.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que la temperatura ascienda gradualmente a lo largo del día, alcanzando una máxima de 23∘C. No obstante, las condiciones se mantendrán frescas durante la noche, con una mínima de 11∘C.

El pronóstico indica que el cielo continuará parcialmente nublado y existe una ligera probabilidad de lluvia del 10% durante el día.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil, y seguir las recomendaciones de las autoridades locales ante la posibilidad de deslaves, inundaciones y caída de árboles o estructuras ligeras por los fuertes vientos.

El organismo reiteró que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el transcurso del día, por lo que se recomienda evitar cruzar ríos o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y protegerse del frío en zonas serranas del norte y centro del país.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

