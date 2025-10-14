Tormentas, vientos fuertes y granizo afectarán gran parte de México debido a frente frío 7 y onda tropical 37

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este martes persistirán condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos la corriente en chorro subtropical, vaguadas en altura, canales de baja presión, una vaguada monzónica y la onda tropical número 37. De acuerdo con el reporte más reciente, estos fenómenos provocarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, además de precipitaciones muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo. TE PUEDE INTERESAR: Cuenta Infonavit + Crédito Bancario: así puedes comprar casa con ayuda de 6 bancos sin cotizar actualmente Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían reducir la visibilidad y generar deslizamientos de tierra, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y montañosas.

NUEVO FRENTE FRÍO 7, CANALES DE BAJA PRESIÓN Y CIRCULACIÓN CICLÓNICA PROVOCARÁN LLUVIAS El SMN explicó que canales de baja presión ubicados sobre el occidente del Golfo de México, el sureste del país y la Península de Yucatán, al interactuar con una circulación ciclónica en niveles altos y una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur, serán los principales generadores de lluvias intensas en el sur y sureste del territorio. Asimismo, un nuevo frente frío (número 7) se aproximará al noroeste del país y, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará fuertes rachas de viento, descenso de temperaturas y lluvias dispersas en esa región, principalmente en Baja California y Sonora. En tanto, otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias muy fuertes en Puebla y fuertes en estados del centro y occidente. Por su parte, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la nubosidad y las lluvias en el occidente. Hacia la noche, este sistema dejará de afectar el territorio nacional.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA ESTE 14 DE OCTUBRE - Lluvias intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur). - Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. - Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. - Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla y #Vientos fuertes en el noroeste y noreste de #México. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/wmO479C3xH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS El organismo recomendó a la población extremar precauciones, ya que las lluvias más intensas podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de daños en caminos rurales y urbanos. En cuanto a las temperaturas, el SMN pronosticó valores máximos de entre 35 y 40 °C en zonas del noreste de Chihuahua, así como en Sinaloa, Guerrero (noroeste) y Oaxaca. Por su parte, temperaturas de 30 a 35 °C se registrarán en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Chiapas, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas altas de Baja California y el Estado de México, y de 0 a 5 °C en sierras de Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con posibles heladas matutinas en regiones montañosas. Los sistemas atmosféricos también generarán vientos de 60 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California y el Istmo de Tehuantepec, además de rachas de 45 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE En cuanto al oleaje, se prevé altura de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la Península de Baja California y en las costas del Pacífico Sur, desde Jalisco hasta Chiapas.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el occidente, sur y sureste de #México. Ver detalles en pic.twitter.com/K0ictz8B9s — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025