Lluvias en México dejan 64 muertos... Protección Civil activa el Plan DN-III-E en cinco estados

México
/ 13 octubre 2025
    Lluvias en México dejan 64 muertos... Protección Civil activa el Plan DN-III-E en cinco estados
    Las lluvias en México dejaron 64 muertos y decenas de desaparecidos. Protección Civil y el Ejército activan el Plan DN-III-E en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para atender la emergencia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Protección Civil reportó 64 muertos por las lluvias en México. Veracruz, Puebla e Hidalgo concentran las mayores afectaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este lunes 13 de octubre que las intensas lluvias registradas desde el 6 de octubre han causado 64 muertes y decenas de desaparecidos en cinco estados del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, explicó que el aumento del nivel de ríos y arroyos ha provocado graves afectaciones en comunidades rurales e infraestructura carretera, así como la pérdida de vidas humanas y la incomunicación de municipios completos.

Velázquez detalló que Veracruz, Puebla e Hidalgo son los estados con mayor impacto, mientras que San Luis Potosí y Querétaro presentan daños materiales moderados pero mantienen alertas preventivas ante posibles nuevas lluvias.

VERACRUZ, EL ESTADO MÁS AFECTADO

El estado de Veracruz concentra el mayor número de víctimas, con 29 fallecidos y 18 desaparecidos, según el reporte oficial. En total, 40 municipios resultaron afectados por el temporal, de los cuales 22 fueron declarados en emergencia por el nivel de destrucción registrado en viviendas, caminos y servicios básicos.

Las autoridades locales indicaron que las lluvias provocaron desbordamientos de los ríos Tesechoacán, Papaloapan y La Antigua, lo que dejó comunidades completamente aisladas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y Protección Civil estatal se mantienen en la zona realizando labores de rescate, distribución de alimentos y traslado de heridos.

PUEBLA E HIDALGO REPORTAN DAÑOS CRÍTICOS

En el estado de Puebla, 23 municipios resultaron afectados por inundaciones y deslaves, principalmente en las sierras Norte y Nororiental. Hasta el momento, se contabilizan 13 fallecidos y cuatro personas desaparecidas, además de cientos de familias desplazadas.

En Hidalgo, las lluvias impactaron a 28 municipios, de los cuales 23 presentan condiciones críticas. La cifra preliminar asciende a 21 muertos y 43 desaparecidos, con daños graves en carreteras, puentes y zonas agrícolas.

Las autoridades estatales han solicitado apoyo aéreo para llegar a comunidades incomunicadas en la región de la Huasteca, donde los desbordamientos del río Tula han afectado viviendas y centros de salud.

DAÑOS MENORES EN SAN LUIS POTOSÍ Y QUERÉTARO

En San Luis Potosí, se reportan 12 municipios afectados con anegaciones, cortes de energía eléctrica y caída de árboles, aunque sin víctimas fatales. Mientras tanto, en Querétaro, ocho municipios sufrieron daños por inundaciones y se confirmó la muerte de una persona.

Las autoridades locales continúan con tareas de limpieza y evaluación de daños, así como con el monitoreo de cauces y presas ante posibles repuntes del nivel del agua.

PLAN DN-III-E ACTIVADO EN CINCO ENTIDADES

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde la madrugada del 9 de octubre se activó el Plan DN-III-E en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, con el objetivo de atender la emergencia y brindar ayuda humanitaria a los afectados.

En total, fueron desplegados 7,347 elementos, de los cuales 4,717 pertenecen al Ejército y 2,630 a la Guardia Nacional, además de vehículos, helicópteros y embarcaciones. Estas fuerzas participan en labores de rescate, evacuación, entrega de víveres y recuperación de infraestructura dañada.

Trevilla señaló que las tropas permanecerán en las zonas más afectadas hasta que disminuyan las lluvias y se restablezcan los servicios básicos, mientras que la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) coordinan la evaluación de daños para el acceso a recursos de emergencia.

Datos curiosos:

• Octubre es históricamente el mes con más lluvias intensas en México, debido al paso de frentes fríos y tormentas tropicales.

• El Plan DN-III-E fue creado en 1966 y se ha utilizado en más de 2,000 emergencias nacionales.• Veracruz es una de las entidades con mayor número de ríos en México, con más de 40 afluentes principales.

• En la temporada 2025, se han registrado más de 1,200 mm de lluvia acumulada en la región del Golfo.

• Cada año, las lluvias dejan en promedio más de 300 municipios afectados en el país.

Temas


Desastres Naturales
Deslave
Tormentas

Localizaciones


Hidalgo
Puebla
Querétaro

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

