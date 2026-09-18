Fondo de Pensiones para el Bienestar 2026: Ofrece un complemente de hasta 17 mil 885 pesos para pensionados

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) es un fideicomiso público creado en 2024 para complementar la pensión de trabajadores que cotizaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997.

Su objetivo es reducir la diferencia entre la pensión que recibe una persona al jubilarse y el salario que tenía antes del retiro, siempre dentro de un límite establecido. En 2026, ese límite es de 17 mil 885.85 pesos mensuales. El complemento no significa que todas las personas recibirán esa cantidad, ya que se calcula de acuerdo con el salario registrado y la pensión determinada para cada trabajador. ¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL COMPLEMENTO? El beneficio está dirigido a trabajadores que comenzaron a cotizar al IMSS a partir del 1 de julio de 1997, es decir, quienes pertenecen al régimen de cuentas individuales de la llamada generación Afore. Además, deben cumplir con otros requisitos establecidos para acceder al fondo. Entre ellos se encuentran tener 65 años o más, contar con una pensión por vejez bajo la Ley 97 y que el monto de la pensión sea menor al salario promedio registrado durante el último año de cotización. La resolución de pensión también debe haberse emitido a partir del 2 de mayo de 2024.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA EL FONDO? El FPB calcula un salario de referencia con base en el promedio mensual del salario base de cotización del último año. Ese monto se compara con el límite vigente de 17 mil 885.85 pesos en 2026 y se toma el menor de los dos. Después, se resta la pensión otorgada. La diferencia es el complemento que paga el fondo. Por ejemplo, si el salario de referencia es de 15 mil pesos y la pensión determinada es de 10 mil pesos, el complemento sería de 5 mil pesos mensuales. El IMSS señala que el complemento se entrega automáticamente durante el trámite de pensión por vejez cuando se cumplen los criterios de elegibilidad. ¿EL FPB SUSTITUYE A LA PENSIÓN DEL IMSS? No. El Fondo de Pensiones para el Bienestar funciona como un complemento y no sustituye los mecanismos de pensión existentes para los trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales. El esquema contempla modalidades como el retiro programado, la renta vitalicia y la pensión garantizada. El FPB interviene cuando se cumplen las condiciones establecidas y existe una diferencia entre la pensión y el salario de referencia. ¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FUTURO DEL FONDO? El funcionamiento del FPB también ha generado análisis sobre su sostenibilidad financiera. El CIEP señaló en 2025 que el fondo recibió durante 2024 alrededor de 70% de los recursos que se habían proyectado y advirtió sobre los riesgos de depender de aportaciones que no necesariamente son recurrentes.

Por su parte, la OCDE señaló que el financiamiento de las nuevas reglas de pensiones en México es incierto debido, entre otros factores, a que algunas fuentes previstas son transferencias de una sola ocasión. En tanto, el IMSS reportó que entre julio de 2024 y mayo de 2026, 7 mil 224 personas habían recibido este complemento a través del instituto.