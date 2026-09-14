Credencial blanca del IMSS: estos son los beneficios que tienes como pensionado

Las personas pensionadas o jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden solicitar una credencial que funciona como documento de identificación ante determinadas prestaciones y servicios.

Este documento es conocido como credencial blanca de pensionado del IMSS y permite acreditar la condición de pensionado en los trámites y beneficios en los que sea requerida.

Un punto importante es que la credencial no es indispensable para recibir el pago mensual de la pensión. Es decir, no contar con ella no significa que se suspenda o se pierda el depósito correspondiente.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CREDENCIAL DE PENSIONADO?

Además de servir como identificación, la credencial blanca puede ser utilizada para acceder a diferentes prestaciones y beneficios contemplados para pensionados y jubilados.

Entre sus principales usos se encuentran:

- Identificación y acreditación como pensionado ante determinadas prestaciones y servicios.

- Acceso a vales y otras prestaciones.

- Descuentos y opciones de crédito para realizar compras en las tiendas del IMSS.

Por ello, contar con la credencial puede facilitar el acceso a estos beneficios cuando sea solicitada como comprobante.