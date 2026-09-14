Credencial blanca del IMSS: estos son los beneficios que tienes como pensionado
Estos son los requisitos y pasos para solicitarla.
Las personas pensionadas o jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden solicitar una credencial que funciona como documento de identificación ante determinadas prestaciones y servicios.
Este documento es conocido como credencial blanca de pensionado del IMSS y permite acreditar la condición de pensionado en los trámites y beneficios en los que sea requerida.
Un punto importante es que la credencial no es indispensable para recibir el pago mensual de la pensión. Es decir, no contar con ella no significa que se suspenda o se pierda el depósito correspondiente.
¿PARA QUÉ SIRVE LA CREDENCIAL DE PENSIONADO?
Además de servir como identificación, la credencial blanca puede ser utilizada para acceder a diferentes prestaciones y beneficios contemplados para pensionados y jubilados.
Entre sus principales usos se encuentran:
- Identificación y acreditación como pensionado ante determinadas prestaciones y servicios.
- Acceso a vales y otras prestaciones.
- Descuentos y opciones de crédito para realizar compras en las tiendas del IMSS.
Por ello, contar con la credencial puede facilitar el acceso a estos beneficios cuando sea solicitada como comprobante.
REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL BLANCA
Para solicitarla por primera vez o realizar una reposición, es necesario presentar documentación ante la instancia correspondiente.
Los documentos que se solicitan son:
1. Solicitud.
2. Último recibo de pago de nómina, en original y dos copias.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, en original y dos copias.
4. Dos fotografías tamaño infantil.
6. La credencial anterior, cuando se trate de una reposición.
Las fotografías deben ser recientes, con una antigüedad máxima de 30 días. Pueden ser a color o blanco y negro, impresas en papel mate y con fondo blanco.
Además, la persona debe aparecer con el rostro despejado, sin anteojos ni gorro. El nombre completo debe estar escrito en la parte posterior de las fotografías.
¿CÓMO TRAMITAR LA CREDENCIAL DEL IMSS?
El trámite comienza con la presentación de la documentación ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, según el procedimiento aplicable.
Posteriormente, los documentos deben entregarse en la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones de la unidad correspondiente en la entidad donde se realiza el trámite.
Una vez revisada la documentación, se lleva a cabo la expedición de la credencial para el pensionado.
En caso de robo o extravío, además de los requisitos anteriores se debe presentar un escrito libre, en original y copia, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, en el que se explique lo ocurrido.
Es importante conservar este documento y utilizarlo cuando sea necesario acreditar la condición de pensionado para acceder a los beneficios correspondientes.