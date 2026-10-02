‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria

TORREÓN, COAH.- Arturo Díaz, secretario de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que un problema actual es que se les ha quitado la autoridad a los docentes en las aulas, por lo que es necesario recuperar la función de ser maestros.

Al salir del velorio de la maestra Nedi Edit Nevárez González, la subdirectora de la secundaria General 13 del ejido La Unión de Torreón, el líder sindical llamó “heroína” a la maestra por haber dado la vida por sus alumnos.