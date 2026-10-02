‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria

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    ‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria
    Los maestros enfrentan incertidumbre incluso al llamar la atención o corregir a un estudiante. FRANCISCO RODRÍGUEZ

El líder de la Sección 35 del SNTE considera necesario recuperar la función y autoridad del maestro

TORREÓN, COAH.- Arturo Díaz, secretario de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que un problema actual es que se les ha quitado la autoridad a los docentes en las aulas, por lo que es necesario recuperar la función de ser maestros.

Al salir del velorio de la maestra Nedi Edit Nevárez González, la subdirectora de la secundaria General 13 del ejido La Unión de Torreón, el líder sindical llamó “heroína” a la maestra por haber dado la vida por sus alumnos.

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Al cuestionarlo si hoy ser maestro es un trabajo de riesgo, Arturo Díaz sostuvo que se vive en una sociedad en “total descomposición” en donde se le ha quitado la autoridad al maestro.

“Y a dónde te quejas, a dónde vas. No puedes saber qué va a pasar con el niño si lo miras, si no lo miras, si le llamas la atención, no le llamas la atención, a todo estamos expuesto”, expuso el secretario de la sección 35.

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Consideró que se tiene que enseñar valores, transmitir y corregir por el bien de los estudiantes, pues recalcó que cada acción que realiza un maestro es para que sea un ciudadano mejor.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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