¡Confirmado! Remmy Valenzuela se presentará en Saltillo
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El cantante sinaloense dará su concierto el próximo 20 de noviembre en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño
Como parte de su gira nacional ‘Mi Guitarra Y Yo’, Remmy Valenzuela llegará a Saltillo el próximo 20 de noviembre para corear sus éxitos, así como sus nuevas apuestas musicales.
“Mi música, mi historia. Remmy Valenzuela llega este 20 de noviembre al Lienzo Charro en Saltillo con su tour ‘Mi Guitarra Y Yo’”, escribió la página oficial de Apodaca Group para confirmar la fecha en la capital coahuilense.
A su vez, la empresa regia confirmó que la venta de boletos estará disponible a partir del lunes 5 de octubre a través del sitio de Eticket.
UN TOUR POR MÉXICO
De acuerdo con la información oficial, el intérprete de ‘Mi Princesa’ llegará a Saltillo luego de conquistar plazas como Puerto Escondido, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Mexicali, Tijuana, Tlaxcala y Morelos, y cerrará su gira en Veracruz el próximo 4 de diciembre.
Valenzuela se unió al disco homenaje que se realizó con varios artistas del regional mexicano para conmemorar a Vicente Fernández. De hecho, en esa producción le tocó interpretar el tema ‘Un millón de primaveras’.
Según declaró a Telemundo, su intención era darle su propio sello a una de las canciones más emblemáticas del Charro de Huentitán.