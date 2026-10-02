¡Confirmado! Remmy Valenzuela se presentará en Saltillo

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    ¡Confirmado! Remmy Valenzuela se presentará en Saltillo
    Baile. El cantante sinaloense prepara un recorrido por distintas ciudades de México antes de cerrar su gira en Veracruz en diciembre. FOTO: FACEBOOK@REMMYVALENZUELA

El cantante sinaloense dará su concierto el próximo 20 de noviembre en el Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño

Como parte de su gira nacional ‘Mi Guitarra Y Yo’, Remmy Valenzuela llegará a Saltillo el próximo 20 de noviembre para corear sus éxitos, así como sus nuevas apuestas musicales.

“Mi música, mi historia. Remmy Valenzuela llega este 20 de noviembre al Lienzo Charro en Saltillo con su tour ‘Mi Guitarra Y Yo’”, escribió la página oficial de Apodaca Group para confirmar la fecha en la capital coahuilense.

A su vez, la empresa regia confirmó que la venta de boletos estará disponible a partir del lunes 5 de octubre a través del sitio de Eticket.

UN TOUR POR MÉXICO

De acuerdo con la información oficial, el intérprete de ‘Mi Princesa’ llegará a Saltillo luego de conquistar plazas como Puerto Escondido, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Mexicali, Tijuana, Tlaxcala y Morelos, y cerrará su gira en Veracruz el próximo 4 de diciembre.

Valenzuela se unió al disco homenaje que se realizó con varios artistas del regional mexicano para conmemorar a Vicente Fernández. De hecho, en esa producción le tocó interpretar el tema ‘Un millón de primaveras’.

https://vanguardia.com.mx/show/acusan-a-halle-berry-de-ahorcar-a-su-hijo-de-12-anos-ex-marido-exige-la-custodia-completa-AO23871133

Según declaró a Telemundo, su intención era darle su propio sello a una de las canciones más emblemáticas del Charro de Huentitán.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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