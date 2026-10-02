¡Confirmado! Remmy Valenzuela se presentará en Saltillo

Como parte de su gira nacional ‘Mi Guitarra Y Yo’, Remmy Valenzuela llegará a Saltillo el próximo 20 de noviembre para corear sus éxitos, así como sus nuevas apuestas musicales.

“Mi música, mi historia. Remmy Valenzuela llega este 20 de noviembre al Lienzo Charro en Saltillo con su tour ‘Mi Guitarra Y Yo’”, escribió la página oficial de Apodaca Group para confirmar la fecha en la capital coahuilense.

A su vez, la empresa regia confirmó que la venta de boletos estará disponible a partir del lunes 5 de octubre a través del sitio de Eticket.