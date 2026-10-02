Llama FMI a México a gastar mejor y bajar la deuda

WASHINGTON.-México deberá realizar mayores esfuerzos para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Señaló que la propuesta presupuestaria para 2027 implica una consolidación más gradual que la anunciada previamente y una trayectoria ascendente para la deuda en los años siguientes.

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Por ello, recomendó considerar un ajuste fiscal más ambicioso y acelerado, así como definir con anticipación medidas creíbles que permitan cumplir los objetivos de mediano plazo y generar espacio para prioridades como infraestructura y salud.

Entre las medidas sugeridas están revisar los programas sociales, eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles y fortalecer de manera permanente las finanzas de Petróloes Mexicanos (Pemex).

Al mismo tiempo, el Fondo destacó la necesidad de proteger la inversión pública y permitir una mayor participación del sector privado para impulsar el crecimiento.

Consideró positivos los planes para aumentar la inversión en infraestructura, pero pidió salvaguardas adicionales para evitar riesgos sobre las finanzas públicas.

La inversión, señaló, debe ser compatible con la capacidad de ejecución, los límites presupuestarios y la sostenibilidad fiscal.

También recomendó limitar diferimientos en el reconocimiento de gastos, contener pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos y armonizar las salvaguardas del nuevo marco de inversión con la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

El organismo proyecta que la economía mexicana crecerá 1.5 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, aunque seguirá limitada principalmente por la incertidumbre externa.

Para elevar el crecimiento potencial, planteó estimular la inversión privada mediante el cierre de brechas de infraestructura, menores cargas regulatorias y mayor certidumbre, además de reforzar la seguridad, combatir la corrupción y reducir la informalidad.

Ante las recomendaciones, la Secretaría de Hacienda (SHCP) sostuvo que México mantiene una estrategia de consolidación fiscal ordenada y compatible con el crecimiento económico.

Hacienda consideró que una consolidación gradual, sustentada en metas realistas, ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto, permitirá reducir el déficit sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.

La dependencia también afirmó que México mantiene reglas fiscales sólidas y continuará evaluando oportunidades para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo.

Respecto a la inversión, la SHCP destacó que el FMI reconoció como positivos los planes para ampliar la infraestructura, simplificar los procesos de inversión y facilitar la participación privada en sectores estratégicos.

Hacienda señaló que continuará fortaleciendo los mecanismos de evaluación, seguimiento y divulgación de los proyectos, así como su registro conforme a la regulación aplicable.