Frente frío 24 entra a México con lluvias, vientos y posible nieve en el norte del país
La Conagua advirtió por lluvias, vientos fuertes y posible caída de nieve en zonas montañosas del norte del país debido al ingreso del frente frío 24
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua, informó que el frente frío número 24 ingresará a Baja California este 26 de diciembre de 2025, sistema que interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico.
La combinación de estos fenómenos ocasionará descenso de temperatura en el noroeste del país, lluvias en varios estados y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Al mismo tiempo, canales de baja presión en el sureste, centro del país y Península de Yucatán, junto con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del sur y oriente.
PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA EL DÍA DE HOY EN LA REPÚBLICA MEXICANA
El SMN destacó que se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, mientras que Baja California, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco también tendrán precipitaciones relevantes.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.
- Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MÁXIMA EN LA REPÚBLICA MEXICANA
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MÍNIMAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de diciembre de 2025:
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA
- Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, (durante la mañana): istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO
Tras una Navidad marcada por condiciones templadas, la capital de Coahuila experimenta hoy un ligero ajuste a la baja en las temperaturas. La masa de aire frío que acompaña al sistema frontal de la temporada mantendrá un ambiente gélido durante las primeras horas de este viernes, con registros mínimos de 7°C en la mancha urbana.
Para el resto de la jornada, se espera que el cielo permanezca de despejado a parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 20°C alrededor de las 15:00 horas, proporcionando una tarde fresca pero agradable para quienes disfrutan del último fin de semana del año.
La Conagua exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de Protección Civil, tomar precauciones ante posibles heladas, fuertes vientos, bancos de niebla y lluvias intensas, así como atender los avisos oficiales.
Las condiciones atmosféricas continuarán evolucionando en las próximas horas, por lo que las autoridades pidieron mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.