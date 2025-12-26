Frente frío 24 entra a México con lluvias, vientos y posible nieve en el norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua, informó que el frente frío número 24 ingresará a Baja California este 26 de diciembre de 2025, sistema que interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico. La combinación de estos fenómenos ocasionará descenso de temperatura en el noroeste del país, lluvias en varios estados y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Al mismo tiempo, canales de baja presión en el sureste, centro del país y Península de Yucatán, junto con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del sur y oriente. TE PUEDE INTERESAR: Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños

PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA EL DÍA DE HOY EN LA REPÚBLICA MEXICANA El SMN destacó que se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, mientras que Baja California, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco también tendrán precipitaciones relevantes. - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca. - Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco. - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco. - Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MÁXIMA EN LA REPÚBLICA MEXICANA - Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo). - Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MÍNIMAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA - Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. - Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. - Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de diciembre de 2025: PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA - Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, (durante la mañana): istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). - Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. - Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.