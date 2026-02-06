Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza

La cadena de comida rápida Little Caesars anunció una promoción especial con motivo del Día Mundial de la Pizza, que permitirá a sus clientes adquirir una pizza de queso por un precio de 20 pesos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones establecidas por la empresa. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la marca, donde se detalló que la promoción estará disponible por un solo día. En su publicación, Little Caesars informó: “Por el #DíaDeLaPizzaPizza llévate una pizza de queso a $20 en la compra de una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian”. En el mismo mensaje, la empresa añadió: “No es una locura, es Little Caesars”, y precisó que la oferta será “válida únicamente el 9 de febrero de 2026”. TE PUEDE INTERESAR: 5 termos ideales para amantes del café

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA PIZZA EN LITTLE CAESARS De acuerdo con la información difundida por la cadena, la promoción está sujeta a ciertas restricciones operativas. Little Caesars indicó que se permitirá únicamente una pizza de queso a precio promocional por orden, lo que limita la cantidad de productos con descuento que cada cliente puede adquirir en una sola compra. La empresa no detalló si la promoción aplicará en servicio a domicilio o únicamente en mostrador, por lo que la disponibilidad podría variar según la sucursal y el canal de compra. BALONES EDICIÓN ESPECIAL DE LA NFL TAMBIÉN ESTARÁN DISPONIBLES Además de la promoción por el Día Mundial de la Pizza, Little Caesars informó que mantiene vigente una oferta dirigida a los aficionados al futbol americano, relacionada con artículos coleccionables de la NFL. A través de otro mensaje, la cadena señaló: “Los balones de tus equipos preferidos están en Little Caesars. ¡Tenerlos todos es muy fácil! Solo compra cualquier pizza y + $30 llévate uno”. En la misma comunicación, la empresa recordó su vínculo comercial con la liga al destacar: “Little Caesars, Patrocinador Oficial de la NFL”. EQUIPOS DISPONIBLES Y CONDICIONES DE ENTREGA Los balones edición especial corresponden a los siguientes equipos de la NFL: - Pittsburgh Steelers - Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys - Kansas City Chiefs - Buffalo Bills - San Francisco 49ers