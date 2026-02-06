Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 6 febrero 2026
    Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
    Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian. Little Caesars

La promoción del Día Mundial de la Pizza en Little Caesars será válida solo el 9 de febrero de 2026 y permitirá adquirir una pizza de queso por 20 pesos.

La cadena de comida rápida Little Caesars anunció una promoción especial con motivo del Día Mundial de la Pizza, que permitirá a sus clientes adquirir una pizza de queso por un precio de 20 pesos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones establecidas por la empresa.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la marca, donde se detalló que la promoción estará disponible por un solo día. En su publicación, Little Caesars informó: “Por el #DíaDeLaPizzaPizza llévate una pizza de queso a $20 en la compra de una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian”. En el mismo mensaje, la empresa añadió: “No es una locura, es Little Caesars”, y precisó que la oferta será “válida únicamente el 9 de febrero de 2026”.

TE PUEDE INTERESAR: 5 termos ideales para amantes del café

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA PIZZA EN LITTLE CAESARS

De acuerdo con la información difundida por la cadena, la promoción está sujeta a ciertas restricciones operativas. Little Caesars indicó que se permitirá únicamente una pizza de queso a precio promocional por orden, lo que limita la cantidad de productos con descuento que cada cliente puede adquirir en una sola compra.

La empresa no detalló si la promoción aplicará en servicio a domicilio o únicamente en mostrador, por lo que la disponibilidad podría variar según la sucursal y el canal de compra.

BALONES EDICIÓN ESPECIAL DE LA NFL TAMBIÉN ESTARÁN DISPONIBLES

Además de la promoción por el Día Mundial de la Pizza, Little Caesars informó que mantiene vigente una oferta dirigida a los aficionados al futbol americano, relacionada con artículos coleccionables de la NFL.

A través de otro mensaje, la cadena señaló: “Los balones de tus equipos preferidos están en Little Caesars. ¡Tenerlos todos es muy fácil! Solo compra cualquier pizza y + $30 llévate uno”. En la misma comunicación, la empresa recordó su vínculo comercial con la liga al destacar: “Little Caesars, Patrocinador Oficial de la NFL”.

EQUIPOS DISPONIBLES Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los balones edición especial corresponden a los siguientes equipos de la NFL:

- Pittsburgh Steelers

- Philadelphia Eagles

- Dallas Cowboys

- Kansas City Chiefs

- Buffalo Bills

- San Francisco 49ers

TE PUEDE INTERESAR: Los alimentos cotidianos que dañan tus riñones sin que lo notes

Little Caesars precisó que la disponibilidad de estos artículos dependerá de la existencia en cada sucursal, por lo que no se garantiza que todos los equipos estén disponibles en todos los puntos de venta.

La empresa no informó una fecha límite para esta promoción, ni si existe un tope de piezas por cliente, más allá de las condiciones generales de disponibilidad en tienda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Comida Chatarra
Ofertas

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189 por ciento, equivalente a 262.4 mil millones de pesos.

Gobierno de Sheinbaum privilegia a Pemex e impide que se controle el déficit
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

CURP Biométrica en 2026... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Este pequeño molusco, aunque visualmente impactante, posee un mecanismo de defensa capaz de infligir heridas severas a quienes intentan manipularlo.

Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo?
Talento. Las integrantes de Blackpink continúan diversificando su carrera entre la música, las giras internacionales y la actuación.

¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix
En el antecedente más reciente entre Santos Laguna y Tigres en el Apertura 2025, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón con gol de Ángel Correa al minuto 55.

Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX