México
7 febrero 2026
    Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
    El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045. REFORMA
Reforma
por Reforma

Constituye la más reciente incursión de Slim en el sector petrolero con su emporio empresarial que abarca diversos sectores que incluyen telecomunicaciones, infraestructura y consumo, entre otros

Petróleos Mexicanos adjudicó el contrato mixto en el campo terrestre Macavil, con reservas de gas y condensado, a una empresa de Carlos Slim, quien ha fortalecido su presencia en el sector energético local y estrechado su cercanía con la operadora nacional en los últimos meses, dijeron tres fuentes con conocimiento del tema.

La adjudicación a finales de enero de Macavil, descubierto en 2024 en el sur del País, sigue a las de mediados de diciembre de 5 de los 11 contratos mixtos previstos por la petrolera, un nuevo esquema de asociación con firmas privadas que garantiza para Pemex al menos el 40 por ciento de la participación, que la estatal buscaba concretar antes de cerrar 2025.

Constituye la más reciente incursión de Slim en el sector petrolero con su emporio empresarial que abarca diversos sectores que incluyen telecomunicaciones, infraestructura y consumo, entre otros.

Una de las fuentes dijo que el contrato habría sido firmado la semana pasada.

Ni Pemex ni un portavoz de Slim respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters.

El contrato en Macavil, un área pequeña, se suma a otro tipo de convenio con Pemex en septiembre de 2025 con Grupo Carso, de Slim, para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, el yacimiento de gas natural más importante del país, ubicado frente a la costa del Golfo de México, por hasta mil 990 millones de dólares.

El empresario, a través de Talos México, la subsidiaria de Talos Energy en el País, también es socio de Pemex y Harbour Energy en el estratégico campo marino Zama, de unos 750 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes (pce) y el mayor descubrimiento de privados tras una amplia reforma energética hace más de una década, que fue parcialmente revertida por la administración de Andrés Manuel López Obrador y la actual Mandataria, Claudia Sheinbaum.

Macavil tiene reservas probadas de 7 millones de barriles de condensado y de 73 miles de millones de pies cúbicos (mmmpc) de gas natural; se estiman reservas posibles de 34 millones de barriles de condensado y de 409 mmmpc de gas.

El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045, de acuerdo con un documento sobre el proyecto visto por Reuters.

