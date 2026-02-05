¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’

/ 5 febrero 2026
    ¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
    Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia. FOTO: ARCHIVO

La estrella pop que marcó una era desde su debut en los 2000 aseguró que sus familiares no se responsabilizan de lo que le hicieron durante su vida personal y carrera artística

Por más que Britney Spears ha intentado salir adelante, desahogarse y superar los daños psicológicos, físicos y emocionales que le dejaron los años bajo tutela, parece que no ha logrado perdonar a su familia. Así lo dejó entrever en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

La intérprete, quien suma más de 42 millones de seguidores en la red social, había cerrado su cuenta de manera temporal en noviembre pasado, tras una disputa con Kevin Federline, su exesposo y padre de sus dos hijos; sin embargo, la reactivó poco después.

“Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató (...) y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas (...) Para ser totalmente honesta con ustedes, no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron”, escribió la cantante de Toxic.

¿QUÉ LE PASÓ A BRITNEY SPEARS?

Es bien sabido que “La Princesa del Pop” vivió un auténtico infierno durante los 13 años en los que estuvo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, periodo que provocó una profunda fractura familiar. Según la propia artista, lejos de apoyarla, algunos de sus familiares habrían sacado ventaja económica de la situación.

En su publicación, Spears reflexionó sobre la necesidad humana de sentirse acompañado y conectado, y advirtió que quienes creen que “ayudar es aislar y hacer sentir increíblemente excluida a una persona” están equivocados.

“Podemos perdonar como personas, pero nunca olvidar”, insistió ante la audiencia que desde hace al menos dos años le pide regresar a los escenarios o lanzar nueva música.

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl

En 2021, Britney puso fin a la tutela bajo la cual su padre controló sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años. Desde entonces, la intérprete de ‘Lucky’ ha estado en el centro de atención por sus publicaciones en redes sociales, donde comparte videos bailando, posando de forma desinhibida y, en ocasiones, lanzando mensajes de reclamo dirigidos a su familia.

Sus apariciones públicas más recientes ocurrieron hace unos días, cuando fue captada llegando a México, específicamente a Los Cabos, destino en el que ha asegurado sentirse feliz y tranquila. Además, a finales de 2025 fue vista conviviendo con Khloé y Kim Kardashian durante una “pijamada”. (Con información de El Universal)

