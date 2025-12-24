Infonavit ofrece ‘Solución a tu Medida’ para derechohabientes con dificultades de pago

TE PUEDE INTERESAR: Da Infonavit 12% más en créditos para casas

De acuerdo con la información del organismo, este esquema aplica para créditos otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) o pesos, y ofrece la posibilidad de disminuir el monto de la mensualidad durante 12 meses, de acuerdo con las condiciones particulares del financiamiento.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) informó sobre la disponibilidad del programa “ Solución a tu Medida ”, dirigido a derechohabientes que enfrentan retrasos o complicaciones económicas que podrían afectar el pago de su crédito hipotecario.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO ‘SOLUCIÓN A TU MEDIDA’ DE INFONAVIT?

El Infonavit señaló que las personas trabajadoras podrán solicitar el apoyo siempre que cumplan los siguientes criterios:

En caso de contar con empleo formal:

- Tener un crédito activo en VSM o pesos

- Contar con al menos dos años de antigüedad del crédito

- Haber permanecido seis meses consecutivos en el mismo empleo

- Percibir actualmente un ingreso menor al registrado al momento de originar el crédito

En caso de no contar con empleo formal:

- Tener un crédito activo con al menos dos años de antigüedad en VSM

- O uno en pesos

El Infonavit precisó que el beneficio puede renovarse, siempre que el acreditado haya cumplido puntualmente con los pagos durante el periodo autorizado y siga cumpliendo los requisitos vigentes. Sin embargo, también se detalló que el apoyo puede ser retirado en caso de incumplimiento.

CANALES PARA SOLICITAR ‘SOLUCIÓN A TU MEDIDA’ DE INFONAVIT

Las y los acreditados que consideren que cumplen con los requisitos podrán solicitar el apoyo a través de los siguientes medios:

- Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi Crédito, opción Solicitud de reestructura

- Aplicación Móvil Infonavit, opción Solicitud de reestructura

- Centros de Servicio Infonavit (CESI) o áreas de cobranza de las delegaciones INFONAVIT

En caso de acudir de manera presencial, será necesario presentar:

- Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito

- Identificación oficial vigente con fotografía

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

El Instituto agregó que, si el crédito ya fue asignado a una Agencia de Cobranza Extrajudicial, un asesor se comunicará directamente con la persona acreditada para ofrecer alternativas disponibles.