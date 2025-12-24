Infonavit ofrece ‘Solución a tu Medida’ para derechohabientes con dificultades de pago

/ 24 diciembre 2025
    Infonavit ofrece ‘Solución a tu Medida’ para derechohabientes con dificultades de pago
    El programa del Infonavit permite a derechohabientes con dificultades económicas bajar temporalmente su pago hipotecario, siempre que cumplan ciertos requisitos y soliciten el apoyo por los canales oficiales. VANGUARDIA

El programa “Solución a tu Medida” del Infonavit ofrece a los acreditados la opción de ajustar temporalmente sus mensualidades para evitar atrasos en su crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) informó sobre la disponibilidad del programa “Solución a tu Medida”, dirigido a derechohabientes que enfrentan retrasos o complicaciones económicas que podrían afectar el pago de su crédito hipotecario.

De acuerdo con la información del organismo, este esquema aplica para créditos otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) o pesos, y ofrece la posibilidad de disminuir el monto de la mensualidad durante 12 meses, de acuerdo con las condiciones particulares del financiamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO ‘SOLUCIÓN A TU MEDIDA’ DE INFONAVIT?

El Infonavit señaló que las personas trabajadoras podrán solicitar el apoyo siempre que cumplan los siguientes criterios:

En caso de contar con empleo formal:

- Tener un crédito activo en VSM o pesos

- Contar con al menos dos años de antigüedad del crédito

- Haber permanecido seis meses consecutivos en el mismo empleo

- Percibir actualmente un ingreso menor al registrado al momento de originar el crédito

En caso de no contar con empleo formal:

- Tener un crédito activo con al menos dos años de antigüedad en VSM

- O uno en pesos

El Infonavit precisó que el beneficio puede renovarse, siempre que el acreditado haya cumplido puntualmente con los pagos durante el periodo autorizado y siga cumpliendo los requisitos vigentes. Sin embargo, también se detalló que el apoyo puede ser retirado en caso de incumplimiento.

CANALES PARA SOLICITAR ‘SOLUCIÓN A TU MEDIDA’ DE INFONAVIT

Las y los acreditados que consideren que cumplen con los requisitos podrán solicitar el apoyo a través de los siguientes medios:

- Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi Crédito, opción Solicitud de reestructura

- Aplicación Móvil Infonavit, opción Solicitud de reestructura

- Centros de Servicio Infonavit (CESI) o áreas de cobranza de las delegaciones INFONAVIT

En caso de acudir de manera presencial, será necesario presentar:

- Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito

- Identificación oficial vigente con fotografía

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

El Instituto agregó que, si el crédito ya fue asignado a una Agencia de Cobranza Extrajudicial, un asesor se comunicará directamente con la persona acreditada para ofrecer alternativas disponibles.

TODOS LOS TRÁMITES DEL INFONAVIT SON GRATUITOS

El Infonavit reiteró que todos los trámites son personales y gratuitos, e invitó a los acreditados a evitar intermediarios o gestores externos. Para consultas adicionales, puso a disposición el número Infonatel 800 008 3900, disponible en todo el territorio nacional.

El organismo también sugirió que las personas revisen su saldo pendiente, condiciones de crédito y otra información relevante a través de Mi Cuenta Infonavit.

El esquema “Solución a tu Medida” forma parte de los programas orientados a la reestructura o ajuste temporal de obligaciones crediticias para derechohabientes que atraviesan dificultades económicas.

Su objetivo operativo consiste en facilitar la continuidad de pago y evitar que se generen consecuencias financieras mayores durante periodos de baja liquidez o pérdida de empleo.

