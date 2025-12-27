Frente frío 24 traerá frío extremo, lluvias y vientos fuertes en México: prevén nevadas en zonas altas
Autoridades del SMN alertaron por el ingreso del frente frío 24, que provocará frío intenso, lluvias y rachas de viento, además de nevadas en zonas montañosas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que el frente frío número 24 continuará desplazándose sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada polar y el río atmosférico, lo que generará ambiente frío, vientos fuertes, lluvias y probabilidad de nieve o aguanieve en distintas regiones del territorio nacional.
Las autoridades meteorológicas señalaron que, además, un canal de baja presión en el sureste, aunado al ingreso de humedad de ambos océanos y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, favorecerá lluvias puntuales fuertes en estados del sur, oriente y Península de Yucatán.
TE PUEDE INTERESAR: Estos son todos los días de descanso obligatorio en México para 2026 según la Ley Federal del Trabajo
PRONÓSTICO GENERAL: BAJAS TEMPERATURAS, LLUVIAS Y VIENTOS INTENSOS EN MÉXICO
De acuerdo con el SMN, durante la mañana persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
También se prevén lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que en entidades del occidente y noroeste se esperan intervalos de chubascos.
El organismo indicó que las condiciones atmosféricas podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.
Probabilidad de nieve o aguanieve por la mañana:
- Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
El SMN añadió que persisten bancos de niebla en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, Baja California.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (Istmo), Chiapas (Istmo), Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN LA REPÚBLICA MEXICANA
El organismo detalló que, derivado de los sistemas atmosféricos en interacción, se prevén rachas de 40 a 60 km/h en diversas regiones del país.
Vientos esperados:
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (noroeste) y Chihuahua.
- Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje:
- De 2.5 a 3.5 metros: costa occidental de Baja California.
- De 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de Baja California Sur.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO
A pesar de un amanecer fresco con temperaturas oscilando los 10°C, el termómetro mostrará un ascenso constante durante la mañana. Se espera que la ciudad alcance una máxima de entre 24°C y 26°C durante las primeras horas de la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 16:00 horas.
Sin embargo, las autoridades locales y expertos en el clima advierten que la estabilidad no debe ser motivo de descuido. Una vez que el sol se oculte, cerca de las 18:00 horas, se prevé un descenso térmico acelerado, regresando a niveles cercanos a los 15°C al anochecer.
TE PUEDE INTERESAR: IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito
La Conagua recordó que estas condiciones son parte del comportamiento invernal de los sistemas frontales y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en regiones montañosas, zonas costeras y áreas con pronóstico de lluvias intensas o vientos fuertes.
Las autoridades reiteraron que la información oficial se actualiza de manera permanente conforme evolucionan los sistemas meteorológicos en el país.