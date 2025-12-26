IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

/ 26 diciembre 2025
    IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito
    Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

El IMSS confirmó que las pensiones de 2026 se pagarán a inicios de cada mes, con ajustes por fines de semana y festivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió en su página institucional el calendario oficial de pagos de pensiones correspondiente al año 2026, elaborado por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con la información publicada, los depósitos se realizarán en los primeros días de cada mes, con ajustes cuando las fechas coinciden con fines de semana o días festivos, como ha sucedido en años anteriores.

CALENDARIO DE PAGO PENSIÓN IMSS 2026 ENERO-DICIEMBRE

El IMSS señaló que la prestación económica para la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social se entregará en las siguientes fechas durante 2026:

- Viernes 2 de enero

- Martes 3 de febrero

- Lunes 2 de marzo

- Miércoles 1 de abril

- Lunes 4 de mayo

- Lunes 1 de junio

- Miércoles 1 de julio

- Lunes 3 de agosto

- Martes 1 de septiembre

- Jueves 1 de octubre

- Lunes 2 de noviembre

- Martes 1 de diciembre

Las autoridades recomendaron a las personas pensionadas verificar directamente en los canales oficiales del IMSS cualquier actualización, así como revisar con su institución bancaria los horarios de disponibilidad del depósito.

AGUINALDO Y PAGOS EXTRAOFICIALES: ASÍ SE MODIFICÓ EL CALENDARIO

En la información difundida también se recordó que, aunque en el calendario de pagos 2025 se señalaba que el segundo depósito de aguinaldo correspondiente a enero de 2026 se realizaría en ese mes, este pago fue adelantado y depositado en noviembre de 2025 junto con la pensión de diciembre.

Por ese motivo, el calendario de 2026 no contempla un pago adicional por concepto de aguinaldo en enero.

RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS PENSIONADAS

El IMSS reiteró la importancia de:

Consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar fechas.

Evitar compartir información bancaria con terceros.

Acudir a las unidades administrativas del IMSS en caso de dudas.

Con la publicación del calendario, las autoridades buscan que la población pensionada planifique con anticipación sus gastos y trámites financieros durante el año 2026.

