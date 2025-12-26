$!IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió en su página institucional el calendario oficial de pagos de pensiones correspondiente al año 2026, elaborado por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con la información publicada, los depósitos se realizarán en los primeros días de cada mes, con ajustes cuando las fechas coinciden con fines de semana o días festivos, como ha sucedido en años anteriores.

CALENDARIO DE PAGO PENSIÓN IMSS 2026 ENERO-DICIEMBRE

El IMSS señaló que la prestación económica para la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social se entregará en las siguientes fechas durante 2026:

- Viernes 2 de enero

- Martes 3 de febrero

- Lunes 2 de marzo

- Miércoles 1 de abril

- Lunes 4 de mayo

- Lunes 1 de junio

- Miércoles 1 de julio

- Lunes 3 de agosto

- Martes 1 de septiembre

- Jueves 1 de octubre

- Lunes 2 de noviembre

- Martes 1 de diciembre

Las autoridades recomendaron a las personas pensionadas verificar directamente en los canales oficiales del IMSS cualquier actualización, así como revisar con su institución bancaria los horarios de disponibilidad del depósito.