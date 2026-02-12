Frente Frío 34 azota a México; heladas de -10 grados, nieve y lluvias para estos estados

Para este jueves, el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical , originarán descenso de temperatura, rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El viernes y sábado, el frente frío núm. 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical , ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones; así mismo, durante el viernes se prevén lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en la mencionada región, así como en el sur del país y la península de Yucatán.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

En el transcurso del domingo, el frente frío 34 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, además de generar un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país; y un nuevo evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose por la noche al istmo y golfo de Tehuantepec.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará la probabilidad de lluvias aisladas en estados del sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Así mismo, durante el viernes y sábado se establecerá un evento de surada con rachas superiores a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 9 y máxima de 23 grados, con cielo medio nublado, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 11 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 25 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, costas de Jalisco y Colima.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.