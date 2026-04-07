Frente Frío 43 y su Masa de Aire Frío azotarán a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

El nuevo frente frío 43 y su masa de aire frío ingresaron al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el frente frío 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas.

Mientras tanto, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de “Norte” durante la mañana, en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).

Para el miércoles, canales de baja presión en el occidente y sureste del país, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como lluvias y chubascos en el occidente y sur de la República Mexicana. Una vaguada en altura se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste de México, interaccionará con divergencia, generando vientos fuertes en dichas regiones, además de lluvias y chubascos en el norte y noreste, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes el jueves en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste y sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa), iniciando a partir del miércoles en Puebla (suroeste). El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará en el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en altura originando rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 8 y máxima de 21 grados, con cielo nublado, el miércoles tendremos una máxima de 21 y una mínima de 10 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 19 y mínima de 12. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: Veracruz, Tabasco y Campeche. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero; de componente norte: Yucatán. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tamaulipas y Campeche. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

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