Registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina de primaria, a partir del 18 de mayo entregarán tarjetas

La Beca ‘Rita Cetina’ informó que comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la incorporación de familias de estudiantes de primaria del 18 de mayo al 31 de julio. Con el registro de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, madres, padres, tutoras y tutores recibirán en agosto durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 un pago anual de 2 mil 500 pesos para apoyarlos en la compra de uniformes y útiles escolares. La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles ‘Rita Cetina’ está dirigida a estudiantes de primaria de todos los grados en instituciones públicas. El programa contempla que las familias de nuevo ingreso, incorporadas al padrón a partir de marzo de 2026, reciban el apoyo anual por cada menor registrado.

DOCUMENTOS PARA RECOGER LA TARJETA DEL BANCO DE BIENESTAR Para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, las madres, padres o tutores que hicieron el registro de las alumnas y los alumnos deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados oportunamente. Documentos de la madre, padre, tutora o tutor: - Identificación oficial en original y copia;

- Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP;

- Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses.

Documentos de la o el alumno: - Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales.

El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TARJETA DEL BANCO DE BIENESTAR? La tarjeta del Bienestar no solo es el medio para recibir el dinero, sino también una herramienta clave dentro de la estrategia de apoyo social del Gobierno. A través de ella, los beneficiarios pueden: - Cobrar su beca de manera segura;

- Evitar intermediarios;

- Tener mayor control sobre sus recursos;

- Recomendaciones para beneficiarios. Para asegurar que el proceso sea ágil, toma en cuenta lo siguiente: - Verifica con la escuela la fecha exacta de entrega;

- Lleva originales y copias de todos los documentos;

- Revisa que los datos coincidan correctamente.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

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