Frente frío y sistemas atmosféricos provocarán lluvias torrenciales y rachas de viento en Nochebuena y Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que un nuevo frente frío y otros sistemas atmosféricos generarán lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento, niebla y oleaje elevado en distintas regiones del país durante el miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) y el jueves 25 de diciembre (Navidad). Las autoridades meteorológicas señalan que estos fenómenos podrían provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y caída de árboles o estructuras ligeras, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA EL 24 DE DICIEMBRE: LLUVIAS FUERTES Y VIENTO EN EL NOROESTE Y SURESTE El SMN explicó que un canal de baja presión en el sureste del país, junto con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, propiciarán lluvias en gran parte del territorio. Al mismo tiempo, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste e interactuará con corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias y rachas de viento de hasta 70 km/h en esa región. PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y varias regiones de Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán. El organismo advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden generar encharcamientos, deslaves e incremento en caudales de ríos y arroyos.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO Rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California. Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California y Sonora. Rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa (costa), Jalisco (costa), Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje esperado: 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de Baja California y golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros: costas de Yucatán y Quintana Roo. Durante la mañana persisten bancos de niebla en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, Baja California. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo. -10 a -5 ºC con heladas: sierras de Chihuahua y Durango. -5 a 0 ºC con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 0 a 5 ºC: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. El SMN señaló que continuará el ambiente frío a muy frío por la noche y madrugada en regiones del norte y centro del país.

NUEVO FRENTE FRÍO PODRÍA PROVOCAR NEVADAS EN BAJA CALIFORNIA El frente frío que avanza por el noroeste podría generar caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California durante la noche del viernes y madrugada del sábado, debido a su interacción con una vaguada en niveles medios y la corriente en chorro polar. Una circulación anticiclónica favorecerá cielos despejados en entidades del norte y occidente, aunque con temperaturas bajas durante la madrugada por efecto de irradiación nocturna. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN MÉXICO PARA EL JUEVES 25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD) Muy fuertes (50 a 75 mm):Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Fuertes (25 a 50 mm):Baja California, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (varias regiones), Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y zonas de Veracruz. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO PARA EL JUEVES 25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD) Rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec. Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California. Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Sonora, Sinaloa (costa), Jalisco (costa), Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de la península de Baja California.