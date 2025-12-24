Frente frío y sistemas atmosféricos provocarán lluvias torrenciales y rachas de viento en Nochebuena y Navidad
El SMN advirtió que un nuevo frente frío y otros sistemas ocasionarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento, niebla y oleaje elevado el 24 y 25 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que un nuevo frente frío y otros sistemas atmosféricos generarán lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento, niebla y oleaje elevado en distintas regiones del país durante el miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) y el jueves 25 de diciembre (Navidad).
Las autoridades meteorológicas señalan que estos fenómenos podrían provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y caída de árboles o estructuras ligeras, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA EL 24 DE DICIEMBRE: LLUVIAS FUERTES Y VIENTO EN EL NOROESTE Y SURESTE
El SMN explicó que un canal de baja presión en el sureste del país, junto con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, propiciarán lluvias en gran parte del territorio.
Al mismo tiempo, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste e interactuará con corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias y rachas de viento de hasta 70 km/h en esa región.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y varias regiones de Veracruz.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán.
El organismo advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden generar encharcamientos, deslaves e incremento en caudales de ríos y arroyos.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO
Rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California.
Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California y Sonora.
Rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa (costa), Jalisco (costa), Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje esperado:
1.5 a 2.5 metros: costa occidental de Baja California y golfo de Tehuantepec.
1.0 a 2.0 metros: costas de Yucatán y Quintana Roo.
Durante la mañana persisten bancos de niebla en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, Baja California.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS PARA HOY, 24 DE DICIEMBRE, EN MÉXICO
35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.
30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.
-10 a -5 ºC con heladas: sierras de Chihuahua y Durango.
-5 a 0 ºC con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
0 a 5 ºC: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
El SMN señaló que continuará el ambiente frío a muy frío por la noche y madrugada en regiones del norte y centro del país.
NUEVO FRENTE FRÍO PODRÍA PROVOCAR NEVADAS EN BAJA CALIFORNIA
El frente frío que avanza por el noroeste podría generar caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California durante la noche del viernes y madrugada del sábado, debido a su interacción con una vaguada en niveles medios y la corriente en chorro polar.
Una circulación anticiclónica favorecerá cielos despejados en entidades del norte y occidente, aunque con temperaturas bajas durante la madrugada por efecto de irradiación nocturna.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN MÉXICO PARA EL JUEVES 25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)
Muy fuertes (50 a 75 mm):Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
Fuertes (25 a 50 mm):Baja California, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (varias regiones), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y zonas de Veracruz.
Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO PARA EL JUEVES 25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)
Rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec.
Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California.
Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Sonora, Sinaloa (costa), Jalisco (costa), Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de la península de Baja California.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN MÉXICO PARA EL JUEVES 25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)
Máximas de 35 a 40 °C: estados del Pacífico y Península de Yucatán.
Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.
Mínimas de -5 a 0 °C: Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Las autoridades meteorológicas indican que la población debe:
- Mantenerse informada a través de fuentes oficiales.
- Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.
- Tomar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado.
- Abrigarse adecuadamente en zonas con bajas temperaturas.
- Atender indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO DURANTE EL 24 Y 25 DE DICIEMBRE
La capital de Coahuila se prepara para recibir la Navidad bajo condiciones climáticas sumamente favorables. De acuerdo con el reporte meteorológico más reciente, Saltillo disfrutará de una jornada de Nochebuena dominada por el sol, con temperaturas que permitirán la realización de actividades al aire libre antes de la tradicional cena.
Para este miércoles 24 de diciembre, se pronostica una temperatura máxima de 21°C. Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, existe una probabilidad mínima del 15% de precipitaciones ligeras durante el transcurso de la tarde, condición que se disipará por completo al caer el sol, garantizando una noche estrellada y seca con una mínima de 11°C.
El jueves 25 de diciembre, la estabilidad atmosférica continuará en la región sureste del estado. Se prevé un ligero ascenso térmico, alcanzando una máxima de 23°C bajo un cielo completamente soleado. Para la noche de Navidad, el termómetro volverá a situarse en los 11°C, acompañado de nubosidad parcial pero sin riesgo de lluvia.
Debido a los índices de radiación solar que se mantendrán en un nivel 4 (Moderado), las autoridades recomiendan el uso de protección solar si se planea pasar tiempo en el exterior. Asimismo, se aconseja mantener una hidratación adecuada debido a que la humedad relativa descenderá hasta el 48% durante el día de mañana.
La Conagua continuará monitoreando la evolución de los sistemas atmosféricos que afectarán al país durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.