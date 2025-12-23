¿Los bancos estarán abiertos durante el 24 y 25 de diciembre?

Para las fechas importantes de diciembre, es prácticamente vital haber planificado cada salida, porque el flujo de personas en las tiendas, servicios y espacios vacacionales es desmesurado.

Uno de los principales puntos de servicio, con amplia gama de movimientos, son los bancos. Los servicios de cada establecimiento bancario puede brindar un apoyo o claridad a los usuarios que piensan estar activos durante el último mes del año.

Sin embargo, es necesario saber que hasta los funcionarios de los bancos tendrán sus descansos, y eso significará cero atención para los clientes.

Estas vacaciones siempre se estiman para los días navideños; es decir, aproximadamente el 24 y el 25 de diciembre.

¿LOS BANCOS ESTARÁN ABIERTOS EL 24 DE DICIEMBRE?

Según se comunicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con base a lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el miércoles 24 de diciembre, los servicios presenciales de los bancos estarán disponibles para los clientes. Dicho fecha no está considerada como día inhábil.

No obstante, se recomienda ir temprano, ya que algunas organizaciones bancarias podrían haber reducido su tiempo de atención al cliente.

¿LOS BANCOS ESTARÁN ABIERTOS EL 25 DE DICIEMBRE?

Para el 25 de diciembre, es otra historia. La fecha siguiente sí será asueto para todas las organizaciones bancarias. El día es considerado inhábil y se tendrán suspendidas todas las operaciones, incluso las de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y las entidades de ahorro y crédito popular.

OPERACIONES HÁBILES

Se debe recordar que aunque los servicios presenciales en los bancos no estarán disponibles, las operaciones digitales estarán accesibles para cualquiera.

Tanto los cajeros automáticos, como las aplicaciones correspondientes de bancos móviles, están disponibles las 24 horas, todos los días de la semana.

Medios de información han recalcado que si la fecha límite para pagar la tarjeta de crédito, o de algún servicio, coincide con el 25 de diciembre, no habrá penalizaciones ni cargos extra.