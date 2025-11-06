Frío intenso y lluvias fuertes azotarán el sureste de México

El clima se complica en el territorio nacional. La onda tropical número 40, aunque poco definida, recorrerá el sureste provocando lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, junto con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe y la llegada de un nuevo Frente Frío, causará precipitaciones intensas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el occidente, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico generará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, con chubascos en Guerrero y Veracruz.

En el resto del país prevalecerá cielo despejado y ambiente frío a muy frío por la mañana, seguido de temperaturas cálidas por la tarde. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? VIENTOS FUERTES Y DESCENSO DE TEMPERATURA Se espera viento del norte de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el viernes, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, junto con el ingreso de humedad del Golfo y el Caribe, mantendrá chubascos y tormentas eléctricas en el sureste del país. La onda tropical 40 se alejará de México, pero su paso dejará inestabilidad atmosférica en la región.

NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL FIN DE SEMANA El sábado, un nuevo frente frío ingresará por el norte, desplazándose hacia el noreste y oriente durante el domingo. Este sistema provocará vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura, con posibles heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevé un evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia Oaxaca y Chiapas. En el resto del país, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja. Dato curioso: En promedio, México recibe entre 40 y 50 frentes fríos por temporada, siendo los meses de noviembre y diciembre los más activos, especialmente en las regiones norte y oriente del país.