Frío intenso y lluvias fuertes azotarán el sureste de México
Se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de un marcado descenso de temperatura por la llegada de un frente frío en el norte y centro de México.
El clima se complica en el territorio nacional. La onda tropical número 40, aunque poco definida, recorrerá el sureste provocando lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, junto con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe y la llegada de un nuevo Frente Frío, causará precipitaciones intensas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el occidente, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico generará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, con chubascos en Guerrero y Veracruz.
En el resto del país prevalecerá cielo despejado y ambiente frío a muy frío por la mañana, seguido de temperaturas cálidas por la tarde.
VIENTOS FUERTES Y DESCENSO DE TEMPERATURA
Se espera viento del norte de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el viernes, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, junto con el ingreso de humedad del Golfo y el Caribe, mantendrá chubascos y tormentas eléctricas en el sureste del país.
La onda tropical 40 se alejará de México, pero su paso dejará inestabilidad atmosférica en la región.
NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL FIN DE SEMANA
El sábado, un nuevo frente frío ingresará por el norte, desplazándose hacia el noreste y oriente durante el domingo. Este sistema provocará vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura, con posibles heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Además, se prevé un evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia Oaxaca y Chiapas. En el resto del país, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja.
Dato curioso: En promedio, México recibe entre 40 y 50 frentes fríos por temporada, siendo los meses de noviembre y diciembre los más activos, especialmente en las regiones norte y oriente del país.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 11 y máxima de 25 grado, el viernes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 11 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 26 y mínima de 11.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca) y Guerrero.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.