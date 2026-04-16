Frutinovelas en TikTok: la tendencia viral de frutas infieles creadas con inteligencia artificial

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/ 16 abril 2026
    Frutinovelas en TikTok: la tendencia viral de frutas infieles creadas con inteligencia artificial
    Historias creadas con IA convierten frutas en protagonistas de romances e infidelidades en TikTok, donde acumulan millones de visualizaciones. VANGAURDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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Historias breves protagonizadas por frutas antropomorfas acumulan millones de vistas en TikTok y se expanden a otras redes sociales

Una nueva tendencia digital ha comenzado a dominar el contenido en TikTok: las llamadas “frutinovelas”, historias protagonizadas por frutas antropomorfas que desarrollan tramas de drama, romance e infidelidad mediante el uso de inteligencia artificial.

Este fenómeno, impulsado por usuarios que generan contenido breve con herramientas de IA, ha logrado acumular miles de seguidores y millones de visualizaciones en cuestión de días. Las historias suelen presentarse en formato episódico, con narrativas cortas que mantienen la continuidad entre publicaciones.

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FRUTINOVLEAS: HISTORIAS VIRALES CON ESTÉTICA DE MELODRAMA

Las frutinovelas se caracterizan por replicar estructuras narrativas propias de los melodramas televisivos. En estas historias, frutas como fresas, limones, cerezas, manzanas, plátanos e incluso pepinos protagonizan conflictos que incluyen secretos familiares, problemas económicos y, de manera recurrente, situaciones de infidelidad.

El punto central de muchas de estas narrativas ocurre cuando se revelan relaciones ocultas entre personajes, lo que genera giros dramáticos que mantienen la atención de los usuarios.

Aunque no existe un solo creador detrás del fenómeno, los contenidos comparten elementos visuales y narrativos similares, lo que ha permitido su rápida identificación y replicación en la plataforma.

ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LAS FRUTINOVELAS: UNA TENDENCIA QUE INUNDA INTERNET

De acuerdo con el sitio especializado Know Your Meme, la tendencia conocida como “AI Fruit Love Island” surgió a partir de contenido publicado por el usuario @ai.cinema021 a mediados de marzo de 2026, alcanzando más de 3.2 millones de seguidores en una semana.

El formato es considerado una parodia del reality show Love Island, en el que los participantes buscan establecer relaciones amorosas en un entorno competitivo.

A partir de su viralización, el contenido comenzó a diversificarse y a ser replicado por múltiples cuentas, lo que derivó en la creación de un subgénero dentro de las tendencias digitales.

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CUENTAS DE TIKTOK DEDICADAS A LAS FRUTINOVELAS ACUMULAN MILLONES DE VISITAS

Entre las cuentas de habla hispana que han destacado por la difusión de frutinovelas se encuentran:

- frutinovelas813, con más de 513 mil seguidores

- andreatopopbrain, con más de 249 mil seguidores y millones de reproducciones

- Frutinovels, con más de 413 mil seguidores y más de 10 millones de ‘me gusta’

- frutinovelasr, entre otras cuentas en crecimiento

El fenómeno continúa en expansión, con la creación constante de nuevos perfiles dedicados a este tipo de contenido.

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ARTISTAS Y CELEBRIDADES TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LAS FRUTINOVELAS

Dentro de las frutinovelas han surgido personajes recurrentes como “Banana Negra” y “Fresita”, que participan en múltiples historias dentro del universo narrativo creado por los usuarios.

Además, algunos creadores han adaptado estas historias utilizando referencias a figuras públicas y celebridades, como Ángela Aguilar, Christian Nodal, Kim Loaiza y Shakira, integrando elementos de la cultura popular en las tramas.

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CONTENIDOS VIRALES

El crecimiento de las frutinovelas refleja una tendencia más amplia en redes sociales: el uso de inteligencia artificial para generar contenido automatizado, creativo y de rápida producción.

Este tipo de herramientas permite a los usuarios desarrollar narrativas visuales con mayor facilidad, lo que ha impulsado la aparición de nuevos formatos de entretenimiento digital que combinan humor, parodia y elementos de la cultura popular.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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