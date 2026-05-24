Fallece Javier Coello Trejo, ‘Fiscal de Hierro’ exprocurador de México

El 24 de mayo se reportó el fallecimiento de Javier Coello Trejo, también conocido como: ‘El fiscal de Hierro’, a los 77 años.

Medios de comunicación y redes sociales han considerado que toda la comunidad de abogados en México yace en luto por la muerte de Javier Coello, quien trabajó de abogado y exprocurador.

La noticia fue compartida por el senador Manuel Velasco Coello, del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

‘Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público’ expresó el senador Manuel Velasco Coello.