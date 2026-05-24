Fallece Javier Coello Trejo, ‘Fiscal de Hierro’ exprocurador de México

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    Fallece Javier Coello Trejo, ‘Fiscal de Hierro’ exprocurador de México
    Fallece el Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo Cuartoscuro

Javier Coello Trejo estuvo involucrado en casos de alto impacto y trabajó junto con varios presidentes de México

El 24 de mayo se reportó el fallecimiento de Javier Coello Trejo, también conocido como: ‘El fiscal de Hierro’, a los 77 años.

Medios de comunicación y redes sociales han considerado que toda la comunidad de abogados en México yace en luto por la muerte de Javier Coello, quien trabajó de abogado y exprocurador.

La noticia fue compartida por el senador Manuel Velasco Coello, del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público’ expresó el senador Manuel Velasco Coello.

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El legislador mandó un mensaje de solidaridad a la familia del fallecido. En su comunicado, destacó que Javier Coello era ‘leal a sus valores y principios que defendió con firmeza y valentía. Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil’.

¿QUIÉN ERA EL ‘FISCAL DE HIERRO’?

Javier Coello Trejo es reconocido por los medios jurídicos como una de las figuras más destacables de la procuración de justicia en México. Fue abogado litigante y ocupó varios cargos relacionados con el sistema judicial.

Su apodo hacía referencia a su estilo severo, firme y frontal en el combate al crimen y en la conducción de investigaciones. El exprocurador se integró en casos de alto impacto en la historia reciente de México. Fue partícipe de una denuncia en contra de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). También condujo denuncias en contra del exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras la pandemia del COVID-19.

https://vanguardia.com.mx/noticias/intelectuales-y-cientificos-contra-lopez-gatell-es-un-disparate-su-candidatura-YM9394562

Fue la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y trabajó de manera cercana con presidentes, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y José López Portillo, siendo con este último, procurador general de la República.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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