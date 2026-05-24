Trump aprovecha el tiroteo frente a la Casa Blanca para justificar construcción de salón de baile

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el tema del tiroteo ocurrido el sábado frente a la Casa Blanca para reivindicar la construcción del gran salón de baile en la residencia presidencial, el cual incluiría un complejo de seguridad.

Fue el pasado sábado que un hombre armado abrió fuego en el perímetro de seguridad de la Casa Blanca, lo que desencadenó un tiroteo con las autoridades en el que murió el sospechoso y resultó herido un transeúnte.

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Trump se encontraba en ese momento en la Casa Blanca, que fue puesta bajo cierre de seguridad como medida de prevención mientras la policía investigaba lo ocurrido.

El autor del incidente fue identificado como Nesire Best, quien contaba con antecedentes documentados por la policía y también cuenta con un historial de problemas de salud mental.

Tras el atentado, el presidente de Estados Unidos, a través de redes sociales, destacó las labores del Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación contra el sospechoso.

Y Recordó que este suceso tiene lugar un mes después del intento de asesinato que sufrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y afirmó que “demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington. La seguridad nacional de nuestro país así lo exige”, subrayó.

Trump se refirió así a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, destinado a albergar grandes eventos sociales.

Cabe destacar que según Trump la construcción del salón será financiado por él mismo y por donantes, aunque los republicanos en el Congreso debaten una partida de mil millones para dotar de seguridad al complejo.