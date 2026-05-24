Trump aprovecha el tiroteo frente a la Casa Blanca para justificar construcción de salón de baile

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    Trump aprovecha el tiroteo frente a la Casa Blanca para justificar construcción de salón de baile
    La construcción del edificio, anexo a la residencia presidencial, tendrá un presupuesto de 400 millones de dólares, el doble de lo estimado en un inicio. AP.

Recordó que también contaría con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el tema del tiroteo ocurrido el sábado frente a la Casa Blanca para reivindicar la construcción del gran salón de baile en la residencia presidencial, el cual incluiría un complejo de seguridad.

Fue el pasado sábado que un hombre armado abrió fuego en el perímetro de seguridad de la Casa Blanca, lo que desencadenó un tiroteo con las autoridades en el que murió el sospechoso y resultó herido un transeúnte.

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Trump se encontraba en ese momento en la Casa Blanca, que fue puesta bajo cierre de seguridad como medida de prevención mientras la policía investigaba lo ocurrido.

El autor del incidente fue identificado como Nesire Best, quien contaba con antecedentes documentados por la policía y también cuenta con un historial de problemas de salud mental.

Tras el atentado, el presidente de Estados Unidos, a través de redes sociales, destacó las labores del Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación contra el sospechoso.

Y Recordó que este suceso tiene lugar un mes después del intento de asesinato que sufrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y afirmó que “demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington. La seguridad nacional de nuestro país así lo exige”, subrayó.

Trump se refirió así a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, destinado a albergar grandes eventos sociales.

Cabe destacar que según Trump la construcción del salón será financiado por él mismo y por donantes, aunque los republicanos en el Congreso debaten una partida de mil millones para dotar de seguridad al complejo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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