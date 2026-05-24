Batalla de Campeones en Saltillo: ganó el freestyle con la afición, batallones y hasta la polémica de dejar a la ciudad sin campeón

El Auditorio Saltillo no esperó a la batalla estelar para explotar. Desde que Serko Fu (host del evento) tomó el micrófono la noche del sábado, el sonómetro del recinto dejó claro que el freestyle ya no es un fenómeno de nicho en la ciudad, sino un espectáculo con una afición que lo entiende, exige y cuestiona. Saltillo respondió con creces. En la batalla estelar respaldó al coahuilense Jony Beltrán, pero, como plaza conocedora, reconoció y pidió el triunfo de Lobo Estepario, campeón sin corona, en una noche que será memorable –incluso– por la decisión final. “Yo digo batalla, ustedes dicen campeones”, lanzó el host. “¡Campeones!”, respondieron las más de cinco mil personas al unísono, inaugurando una noche que terminó entre abucheos, polémica y una promesa inconclusa.

La expectativa era histórica pues la ciudad no solo recibiría por primera vez al evento Batalla de Campeones, también se anunció que aquí se definiría a su primer campeón, entregándosele el cinturón correspondiente. DJ Sonicko –habitual en Red Bull Batalla y FMS– marcó el ritmo de una velada con un cartel cargado de estrellas nacionales: Aczino, Azuky, RC, Lobo Estepario y Jony Beltrán; e internacionales: Mcklopedia (Venezuela), Cacha (Argentina), Dalia Castella (España), Kodigo (Argentina) y Ghetto Living (Guatemala).





















Conforme avanzó la noche, el clásico grito de “¡Batallón, batallón!” se reservó para las guerras líricas que más prendieron a la grada. El coliseo de la colonia Morelos también se rindió ante “Las Máquinas del Flow”. El reto de seguir el ritmo y después crear una canción, se convirtió en una dinámica de fiesta donde nadie quiso quedarse quieto y todos “perrearon hasta abajo”. Y justo ahí estuvo la diferencia de la noche. El público nunca fue un espectador pasivo, tomó el rol de juez, coro y termómetro del evento. Ya con el cinturón en el escenario, la organización lanzó una declaración de intención: “Estamos hartos de proteger al sistema que nos ha traicionado”, prometiendo una decisión justa, poco frecuente en el freestyle. La batalla entre Jony Beltrán y Lobo Estepario quedó en manos de RC, Oropeza y Tesla como jurados, bajo la comisión encabezada por Carlos Hernández Castellanos, figura ligada a competencias internacionales. El primer campeón de Batalla de Campeones debía salir de Saltillo, pero no necesariamente de Coahuila. Y el Coliseo lo tuvo claro. “¡Lobo, Lobo...!”, comenzó a retumbar entre abucheos, tras la decisión de dar el triunfo a Jony Beltrán, mismo que mutó a “¡robo, robo...!”. Sin embargo, aún faltaba un “giro de tuerca” a la épica noche.

El comisionado intervino y señaló incumplimiento de reglas dentro de la batalla, y Serko Fu confirmó que el primer campeón no se definiría en Saltillo, sino un día después en Mexicali, Baja California. La indignación aumentó y la inconformidad no quedó solo en las gradas. En entrevistas posteriores, los propios freestylers criticaron el resultado. “Varias veces le cortaron el micrófono a Lobo. Nosotros que estábamos arriba escuchamos los punchline de Lobo y sí le pegó a Jony. Se pasaron de lanza. Y a pesar de que el público estaba diciendo que ganó Lobo, decidieron dársela a Jony Beltrán”, dijo Ghetto Living, “y quieren venir a decir que ya estamos hartos de la mafia del freestyle”. Azuky también respaldó el sentir del público. “Para mí era de Lobo, entiendo completamente la reacción”, señaló.

Minutos más tarde, Jony Beltrán publicó en Instagram una fotografía sosteniendo el cinturón en disputa junto al mensaje: “Aunque me lo quieran robar, el jurado ya había tomado una decisión”. En las redes, la polémica continuó: Cacha respaldó al oriundo de Acuña: “siempre fue tuya bro. Legítima”, al igual que Serko Fu: “era tuya carnal”, mientras que Lobo subió una historia con el público de fondo y el mensaje: “el cariño de Saltillo es mi verdadero trofeo, esto vale más que un cinturón, espero volver pronto en circunstancias más legítimas”. La noche fue un cúmulo de emociones. Saltillo llenó el Auditorio y sostuvo la energía durante todo el show, los MCs lo sintieron y se entregaron en una noche que calificaron como “mágica”. Pero el cinturón, de manera oficial, se escapó entre polémica. Hubo de todo.

“La gente se comportó de lo mejor, es la primera vez que vengo y me trataron como si hubiera nacido aquí”, dijo Ghetto Living, y Azuky lo resumió: “Un público increíble, fueron parte de la fiesta”. Minutos después, Cacha escribió en redes: “Qué locura lo de hoy, qué público más increíble”. Ecos de un evento que todos los asistentes ya esperamos revivir en los canales de Batalla de Campeones. Rodrigo Barba, promotor del evento, miró hacia adelante: “se vienen cosas mejores”, confirmando que en noviembre Batalla de Campeones regresará al Coloso de la Morelos, tras una noche que demostró que Saltillo no solo esperaba un evento, sino que está listo para ser protagonista del freestyle en México.