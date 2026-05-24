El grupo Duelo derrocha amor y nostalgia en concierto en Saltillo

El grupo Duelo derrocha amor y nostalgia en concierto en Saltillo

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

El grupo norteño y texano Duelo hizo retumbar el Estadio Olímpico con todos sus grandes éxitos al público saltillense este sábado 24 de mayo

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Con gran alegría y nostalgia este sábado 24 de mayo, en el Estadio olímpico los saltillenses cantaron los grandes éxitos del grupo norteño y texano Duelo.

El acceso al público inició desde la tarde desde las 18:00 pm en donde a manera de bienvenida pudieron disfrutar de distintos grupos y cantantes norteños teloneros del concierto.

En el transcurso de la tarde varios animadores pertenecientes a RCG Media Entertainment, alentaban al público desde el escenario a participar en distintas dinámicas para ganar premios como iPhones 17 con sencillos pasos. Durante este periodo también se proyectaron en las pantallas videos de publicidad de la compañía.

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Uno de los momentos claves para elevar el entusiasmo del público saltillense fue con la participación de la locutora Laura Meri, quien alentó a los presentes a gritar para la salida del grupo “La Casetera”, conformado por Neto Grazzia, Qurri Padilla, Yuli Flores, Fede Caballero, Omar Hech y Paco López, quienes hacen tributo a las canciones más clásicas del género grupero, cumbia, tejano, sonora y más.

Se proyectó un video relacionado con ser fan de La Casetera y al momento de terminar de proyectarlo salió el grupo al escenario, vestidos en conjunto de trajes negros con brillos dorados estilo vaquero.

El traje de la vocalista Yoli era mas elaborado, con un corset, short y arriba unas chaparreras simulando el estilo de rodeo, sombrero negro con su cabellera rubia y larga, su sello distitivo.

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Durante su participación realizaron distintos covers en español y un poco de canciones en inglés.

La primera canción interpretada por el grupo fue “Escándalo” que se fusionó a manera de remix con las canciones “Colegiala” y temas de la cantante cubana Celia Cruz.

Para su segundo remix se cantó “El tao tao”, “La del moño colorado”, “Sufre sufre”, “Carmen se me perdió la cadenita”, entre otros éxitos.

Los integrantes interactuaron con el público diciendo frases como “No queremos ver sentadito a nadie esta noche”.

$!El grupo Duelo salió al escenario después de la medianoche.
El grupo Duelo salió al escenario después de la medianoche. FOTO: OMAR SAUCEDO.

También se interpretaron covers de artistas como Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, con sus mayores éxitos como “Si una vez”, “Como la flor” y “Baila esta cumbia”. Durante estas canciones algunas de las personas del público se pusieron a bailar en pareja o con las manos arriba mientras que en el escenario se aventaba ráfagas de fuego.

“La Casetera” convirtió el lugar en un ambiente de baile y canto al público saltillense con su presentación e interpretación de grandes estrellas durante unas 2 horas.

Como última dinámica se solicitó a los presentes prender las luces de su teléfonos para tomarse una fotografía con ellos y subirla a sus redes sociales y su participación terminó con grandes fuegos artificiales los cuales continuaron junto con la canción ¨Remember¨ del grupo Earth, Wind & Fire.

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Minutos después aparecieron de nuevo los animadores de RCG para hablar de nuevo de las dinámicas disponibles en redes sociales y de igual manera solicitaron tomarse una fotografía con el público.

Alrededor de las 23:50 horas apareció de nuevo la locutora Laura Meri en el escenario presentando al grupo norteño “Duelo”, entre aplausos y gritos de alegría los saltillenses esperaban su salida al escenario, acto que se demoró 25 minutos más, que dio como resultado chiflidos e inconformidades por parte del público.

La espera valió la pena y en punto de las 12:15 am el grupo Duelo salió al escenario con gran energía y alegría que conectó con el público al instante, tanto que los presentes olvidaron la hora de salida.

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En las pantallas se proyectó un video del grupo y conforme se fueron nombrando los integrantes aparecían en el escenario. En último lugar, entre lanzafuegos y subiendo por un elevador apareció el vocalista Óscar Iván Treviño al escenario, con pantalones y chaqueta de piel negra en juego con los demás integrantes.

Para su primera interpretación “Duelo” cantó su más reciente producción “Te cura el tiempo” y desde los primeros instantes el grupo interactuó con los presentes con frases como:

“Buenas noches Saltillo, buenas noches, ¿cómo están raza? Que comience la fiesta muchachos, las manos arriba, arriba ,arriba este es el Duelo y comenzamos”, comentaron a los saltillenses.

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“Esta noche nos amanecemos en Saltillo, Coahuila [...] Muchísimas gracias por estar aquí, y de estar en cualquier lugar del mundo, decidieron acompañarnos y eso se lo agradecemos de todo corazón a todos ustedes, muchas gracias. Esta noche vamos a divertirnos, vamos a pasarla en grande”, expresó Oscar Iván, el vocalista del grupo

Para comenzar los éxitos, en segunda interpretación cantaron la canción “¿Qué Hubiera Sido De Mi Vida?” en donde el público se levantó de las sillas y comenzó a cantar cada parte de la letra.

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“Amiga soledad” fue su tercera interpretación y siguió con su música más recordada y aclamada como “Insomnio”, y “Me quedé suspirando”.

Durante su interpretación “Bienvenido el amor” se lanzaron múltiples papeles de color rojo y blanco a juego con las luces del escenario y las proyecciones de pantalla.

“Los amaremos hasta la muerte Saltillo”, expresó el grupo.

La madrugada transcurrió entre amor y nostalgia por los presentes. Entre cantos y bailes se recordaron los mejores éxitos del grupo durante más de dos horas y para finalizar el concierto el público se despidió de sus ídolos con gritos de alegría.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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