Refuerzan Coahuila alianza estratégica con la Marina para blindar la seguridad estatal

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con mandos y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México destacados en la entidad, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional que se mantiene en materia de seguridad pública. Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que la colaboración permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales ha sido clave para preservar las condiciones de orden y tranquilidad en las distintas regiones de Coahuila.

“En Coahuila trabajamos con voluntad y coordinación con todas las instituciones de seguridad como la Marina Armada de México. Tuvimos una muy buena reunión con los mandos y algunos de sus elementos que están aquí en el estado. Muchas gracias por todo el apoyo. Seguiremos trabajando en equipo por la seguridad de nuestras familias”, expresó.

Jiménez Salinas reconoció la labor que realiza el personal naval en territorio coahuilense y agradeció el respaldo brindado por el capitán de Corbeta del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista Estado Mayor, Antonio Castellán Santiago, así como por los elementos que integran la Base de Operaciones de la Marina en la entidad. Durante la reunión se revisaron las acciones que se desarrollan de manera coordinada para fortalecer los esquemas de vigilancia, prevención y reacción, además de los mecanismos de colaboración que permiten atender de forma conjunta los retos en materia de seguridad.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno continúa siendo un componente fundamental para la implementación de estrategias orientadas a proteger a la población y mantener la presencia institucional en las diferentes regiones del estado. Por su parte, Antonio Castellán Santiago resaltó la comunicación y el trabajo conjunto que existe entre las corporaciones participantes, al considerar que la suma de capacidades fortalece la eficacia de los operativos desplegados en territorio coahuilense. En el encuentro también participaron el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; y el subsecretario de Seguridad, Héctor Flores Rodríguez.

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